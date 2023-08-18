Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:36

Published Сегодня, 17:36

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

Иллюстрация

Ремонт пивозавода, новые светофоры и пляжный вор. Омск сегодня

18 августа 2023, 17:36
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Пивозавод, который был построен больше века назад, обязали отремонтировать.

Займется этим «Омский патриотический союз». Именно ему передали объект в 2016 году в безвозмездное пользование на 49 лет. Теперь организации нужно разработать проект и вдохнуть в здание, которое, кстати, прознано объектом культурного наследия, новую жизнь. На эти работы у «Омского патриотического союза» есть 2 года и 9 месяцев.

«Омский патриотический союз» обязали отремонтировать пивзавод на Волочаевской
Узнать подробнее

Новость №2. На 11 опасных дорожных участках города появятся новые светофоры.

Сегодня в своем телеграм-канале Сергей Шелест рассказал о начале установки новых светофорных объектов на улицах города. Появятся они для сокращения мест, где чаще всего случаются ДТП. На проведение работ по их установке выделено 56,2 млн рублей. Где именно будут установлены светофоры читайте в материале.

Сергей Шелест рассказал, на каких улицах Омска появятся новые светофоры
Узнать подробнее

Новость №3. Омский вор решил следить за посетителями пляжа и в удобный момент красть у них вещи.

История началась с того, что в один день с заявлениями о краже личных вещей в полицию обратились две омички. Они рассказали полиции, что во время отдыха на Иртышской набережной лишились сумок, в которых были деньги, банковские карты и телефоны. Оказалось, что всему виной вор, который похищал вещи отдыхающих, а потом продавал или сдавал в ломбард.

Пользовался моментом. Омские оперативники задержали «пляжного» вора
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#Итоги дня#Ремонт#Прокуртаура#Вор#Светофор#Светофоры#Мэр города#Кража#Омские пляжи#ДТП
Подпишитесь
В Омске не попавший на выборы Александров проиграл суд о законности сбора подписей
Сегодня, 07:58
В мэрии Омска рассказали, куда делась чугунная лестница в кадетском корпусе на Ленина
Сегодня, 03:42
Зарплата до 66 тыс. В правительство Омской области ищут специалистов и консультантов
Сегодня, 05:18
Омские «Муниципальные рынки» возглавил Илья Очкин
Сегодня, 06:30
В Омске подали в суд из-за гуляющих по заброшенному садику детей
Сегодня, 04:21
Хоценко: власть должна быть лицом к людям
Вчера, 15:54