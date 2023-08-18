Ремонт пивозавода, новые светофоры и пляжный вор. Омск сегодня

История началась с того, что в один день с заявлениями о краже личных вещей в полицию обратились две омички. Они рассказали полиции, что во время отдыха на Иртышской набережной лишились сумок, в которых были деньги, банковские карты и телефоны. Оказалось, что всему виной вор, который похищал вещи отдыхающих, а потом продавал или сдавал в ломбард.