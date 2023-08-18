Ремонт пивозавода, новые светофоры и пляжный вор. Омск сегодня

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Новость №1. Пивозавод, который был построен больше века назад, обязали отремонтировать.
Займется этим «Омский патриотический союз». Именно ему передали объект в 2016 году в безвозмездное пользование на 49 лет. Теперь организации нужно разработать проект и вдохнуть в здание, которое, кстати, прознано объектом культурного наследия, новую жизнь. На эти работы у «Омского патриотического союза» есть 2 года и 9 месяцев.
Новость №2. На 11 опасных дорожных участках города появятся новые светофоры.
Сегодня в своем телеграм-канале Сергей Шелест рассказал о начале установки новых светофорных объектов на улицах города. Появятся они для сокращения мест, где чаще всего случаются ДТП. На проведение работ по их установке выделено 56,2 млн рублей. Где именно будут установлены светофоры читайте в материале.
Новость №3. Омский вор решил следить за посетителями пляжа и в удобный момент красть у них вещи.
История началась с того, что в один день с заявлениями о краже личных вещей в полицию обратились две омички. Они рассказали полиции, что во время отдыха на Иртышской набережной лишились сумок, в которых были деньги, банковские карты и телефоны. Оказалось, что всему виной вор, который похищал вещи отдыхающих, а потом продавал или сдавал в ломбард.