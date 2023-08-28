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В Омске задержали мужчину, который украл электросамокат и сдал его в ломбард

28 августа 2023, 11:40
Фото: 1MI
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В отдел полиции №8 по Омской области с заявлением о пропаже обратился 40-летний житель многоэтажного дома по улице Малунцева.

Полицейские выяснили, что самокат, стоимостью 15 тысяч рублей, омич хранил в подъезде на лестничной площадке 4-го этажа и не использовал никаких охранных устройств для его безопасности.

Полицейские опросили жителей подъезда и изучили камеры видеонаблюдения, что позволило установить личность преступника.

На допросе задержанный рассказал, что случайно попал в подъезд и заметил самокат, позже пытался его похитить, но жена владельца выгнала его. Потом он проник в дом в ночное время и удачно завершил кражу. Похищенный самокат вор сдал в ломбард на проспекте Мира за 3000 рублей, сообщили в управлении МВД России по Омской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». С владельцем самоката же полицейские провели беседу о сохранности вещей от злоумышленников: чтобы избежать подобных ситуаций, самокаты и велосипеды необходимо пристегивать специальным тросом и хранить в защищенных местах.

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Видео: 1MI
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