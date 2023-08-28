В Омске задержали мужчину, который украл электросамокат и сдал его в ломбард

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Полицейские выяснили, что самокат, стоимостью 15 тысяч рублей, омич хранил в подъезде на лестничной площадке 4-го этажа и не использовал никаких охранных устройств для его безопасности.
Полицейские опросили жителей подъезда и изучили камеры видеонаблюдения, что позволило установить личность преступника.
На допросе задержанный рассказал, что случайно попал в подъезд и заметил самокат, позже пытался его похитить, но жена владельца выгнала его. Потом он проник в дом в ночное время и удачно завершил кражу. Похищенный самокат вор сдал в ломбард на проспекте Мира за 3000 рублей, сообщили в управлении МВД России по Омской области.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». С владельцем самоката же полицейские провели беседу о сохранности вещей от злоумышленников: чтобы избежать подобных ситуаций, самокаты и велосипеды необходимо пристегивать специальным тросом и хранить в защищенных местах.