В Омске задержали мужчину, который украл электросамокат и сдал его в ломбард

На допросе задержанный рассказал, что случайно попал в подъезд и заметил самокат, позже пытался его похитить, но жена владельца выгнала его. Потом он проник в дом в ночное время и удачно завершил кражу. Похищенный самокат вор сдал в ломбард на проспекте Мира за 3000 рублей, сообщили в управлении МВД России по Омской области.