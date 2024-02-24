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Сидел за кражу и убийство. Бывший сотрудник в медицинской маске ограбил омское ателье

24 февраля 2024, 06:15
Фото: 1MI
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Уже сидевший за кражу и убийство омич похитил из ателье зимнюю одежду

Мужчина проработал в швейной мастерской всего неделю.

42-летняя руководитель швейной мастерской на 5-й Линии заявила в полицию о краже куртки и двух зимних костюмов для охотников и рыболов. Сумму ущерба женщина оценила в 8 тысяч рублей.

При осмотре помещения выяснилось, что никаких повреждений на входной двери нет. Эксперт-криминалист предположил, что вор воспользовался ключом. Совершивший кражу мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Сотрудники ателье узнали в мужчине в медицинской маске своего бывшего коллегу. Правда, проработал он вместе с ними только неделю, после чего уволился.

Видео: Пресс-служба омской полиции

Подозреваемого уже задержали. Им оказался 46-летний мужчина, ранее уже судимый за кражу, грабеж и убийство жителя Советского округа. На швею он отучился как раз в местах лишения свободы.

«Свою причастность к краже задержанный отрицать не стал, рассказал следователю, что продал вещи на оптовом рынке случайным прохожим за 6 тысяч рублей, деньги потратил», — прокомментировали в пресс-службе полиции.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

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