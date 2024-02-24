Сидел за кражу и убийство. Бывший сотрудник в медицинской маске ограбил омское ателье

При осмотре помещения выяснилось, что никаких повреждений на входной двери нет. Эксперт-криминалист предположил, что вор воспользовался ключом. Совершивший кражу мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Сотрудники ателье узнали в мужчине в медицинской маске своего бывшего коллегу. Правда, проработал он вместе с ними только неделю, после чего уволился.