Сидел за кражу и убийство. Бывший сотрудник в медицинской маске ограбил омское ателье

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
42-летняя руководитель швейной мастерской на 5-й Линии заявила в полицию о краже куртки и двух зимних костюмов для охотников и рыболов. Сумму ущерба женщина оценила в 8 тысяч рублей.
При осмотре помещения выяснилось, что никаких повреждений на входной двери нет. Эксперт-криминалист предположил, что вор воспользовался ключом. Совершивший кражу мужчина попал на камеры видеонаблюдения. Сотрудники ателье узнали в мужчине в медицинской маске своего бывшего коллегу. Правда, проработал он вместе с ними только неделю, после чего уволился.
Подозреваемого уже задержали. Им оказался 46-летний мужчина, ранее уже судимый за кражу, грабеж и убийство жителя Советского округа. На швею он отучился как раз в местах лишения свободы.
«Свою причастность к краже задержанный отрицать не стал, рассказал следователю, что продал вещи на оптовом рынке случайным прохожим за 6 тысяч рублей, деньги потратил», — прокомментировали в пресс-службе полиции.
По факту кражи возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.