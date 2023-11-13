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Published Сегодня, 12:22

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В Омске мужчина украл из магазина 17 кружек и решил продать их прохожим

Начало бизнеса. Омич украл из магазина больше десятка кружек и продавал их прохожим

13 ноября 2023, 12:22
Фото: 1MI

В Омске мужчина украл из магазина 17 кружек и решил продать их прохожим

С заявлением о пропаже в полицию обратилась директор магазина, теперь вору грозит до 2-х лет лишения свободы.

Женщина рассказала, что из торгового зала магазина на улице Интернациональной пропало 17 подарочных кружек, общей стоимостью 2 580 рублей.

После сообщения о преступлении сотрудники полиции опросили продавцов и просмотрели записи камер видеонаблюдения, после чего установили личность злоумышленника. Им оказался 49-летний омич, ранее неоднократно судимый за кражи, разбой и мошенничество.

Его задержали в микрорайоне Московка. На допросе оказалось, что похищенное имущество злоумышленник продал случайным прохожим, выручив 1 700 рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

Видео: 1MI
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