Начало бизнеса. Омич украл из магазина больше десятка кружек и продавал их прохожим

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Женщина рассказала, что из торгового зала магазина на улице Интернациональной пропало 17 подарочных кружек, общей стоимостью 2 580 рублей.
После сообщения о преступлении сотрудники полиции опросили продавцов и просмотрели записи камер видеонаблюдения, после чего установили личность злоумышленника. Им оказался 49-летний омич, ранее неоднократно судимый за кражи, разбой и мошенничество.
Его задержали в микрорайоне Московка. На допросе оказалось, что похищенное имущество злоумышленник продал случайным прохожим, выручив 1 700 рублей.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.