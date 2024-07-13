Виртуоз. Пластичный омич выкрал деньги из кассы в ларьке с шаурмой

В правоохранительные органы обратился индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что кто-то украл из его шавермочной деньги, прямо из кассы. Злоумышленнику удалось сделать это через окно, когда продавец ненадолго отошла от рабочего места. Когда женщина вернулась, то увидела убегающего покупателя и открытый кассовый ящик.