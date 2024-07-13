Виртуоз. Пластичный омич выкрал деньги из кассы в ларьке с шаурмой

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
В Омске возбудили уголовное дело по факту кражи. Инцидент произошел в Амурском поселке. Подробностями поделились в пресс-службе полиции.
В правоохранительные органы обратился индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что кто-то украл из его шавермочной деньги, прямо из кассы. Злоумышленнику удалось сделать это через окно, когда продавец ненадолго отошла от рабочего места. Когда женщина вернулась, то увидела убегающего покупателя и открытый кассовый ящик.
Полицейские задержали его. Им оказался ранее судимый за кражи 54-летний мужчина. Он находился у себя дома, куда привез деньги.
Ему грозит до пяти лет заключения свободы, рассказали в УМВД. К слову, с работниками киоска обсудили ситуацию, чтобы в последующем свести к минимуму подобное.