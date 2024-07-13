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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

иллюстрация

Виртуоз. Пластичный омич выкрал деньги из кассы в ларьке с шаурмой

13 июля 2024, 10:42
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Пластичный омич выкрал деньги из кассы в ларьке с шаурмой

Мужчина скрылся, но по горячим следам его настигла полиция.

В Омске возбудили уголовное дело по факту кражи. Инцидент произошел в Амурском поселке. Подробностями поделились в пресс-службе полиции.

В правоохранительные органы обратился индивидуальный предприниматель. Он рассказал, что кто-то украл из его шавермочной деньги, прямо из кассы. Злоумышленнику удалось сделать это через окно, когда продавец ненадолго отошла от рабочего места. Когда женщина вернулась, то увидела убегающего покупателя и открытый кассовый ящик.

Полицейские задержали его. Им оказался ранее судимый за кражи 54-летний мужчина. Он находился у себя дома, куда привез деньги.

Ему грозит до пяти лет заключения свободы, рассказали в УМВД. К слову, с работниками киоска обсудили ситуацию, чтобы в последующем свести к минимуму подобное.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Видео#Кража#Омск#Омская область#Задержание#Россия#Уголовное дело#Новости#Киоск#Вор
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