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Вынес телефон и золото. Под Омском мужчина обокрал квартиру соседки

7 августа 2023, 09:08
Фото: 1MI
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Омич пригласил в гости соседку и обокрал квартиру ее бабушки

Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

В правоохранительные органы с заявлением о квартирной краже обратилась 31-летняя омичка, инвалид второй группы. Выяснилось, что женщина приехала в поселок Крутая Горка в гости к бабушке. Там она познакомилась с соседями и пришла к ним в гости.

Во время застолья потерпевшая уснула, а хозяин квартиры решил этим воспользоваться. Он взял у потерпевшей ключи от бабушкиной квартиры и вынес оттуда смартфон и три золотых кольца. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Полицейские задержали 50-летнего подозреваемого. Ранее он был неоднократно судим за кражи. Телефон и одно из колец злоумышленник успел продать за 6 тысяч рублей. Еще 2 ювелирных украшения были возвращены владелице.

Следователи завели на мужчину уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище.

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#Омск#Кража#Полиция#Уголовное дело#Вор#Общество#Происшествия#Омская область#Евгений Игишев
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