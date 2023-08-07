Вынес телефон и золото. Под Омском мужчина обокрал квартиру соседки

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В правоохранительные органы с заявлением о квартирной краже обратилась 31-летняя омичка, инвалид второй группы. Выяснилось, что женщина приехала в поселок Крутая Горка в гости к бабушке. Там она познакомилась с соседями и пришла к ним в гости.
Во время застолья потерпевшая уснула, а хозяин квартиры решил этим воспользоваться. Он взял у потерпевшей ключи от бабушкиной квартиры и вынес оттуда смартфон и три золотых кольца. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
Полицейские задержали 50-летнего подозреваемого. Ранее он был неоднократно судим за кражи. Телефон и одно из колец злоумышленник успел продать за 6 тысяч рублей. Еще 2 ювелирных украшения были возвращены владелице.
Следователи завели на мужчину уголовное дело за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище.