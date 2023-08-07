Вынес телефон и золото. Под Омском мужчина обокрал квартиру соседки

В правоохранительные органы с заявлением о квартирной краже обратилась 31-летняя омичка, инвалид второй группы. Выяснилось, что женщина приехала в поселок Крутая Горка в гости к бабушке. Там она познакомилась с соседями и пришла к ним в гости.