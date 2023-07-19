Проклятый дом, мумия-грабитель и коллекция сахарных пакетиков. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Новость №1. Как в ужасном фильме. Мать мобилизованного омича — о спасении из горящей пятиэтажки.
Омичка несколько недель назад завершила ремонт в квартире, в которой она живет с 1980-х годов. Но теперь, после пожара, ей придется начинать все сначала и в одиночку, так как сын находится в зоне СВО. Несмотря на множество счастливых дней, проведенных в этой квартире, женщина называет дом проклятым. Проблемы начались, когда первый этаж, который в советское время занимал один большой магазин, начали перестраивать под маленькие торговые помещения.
Новость №2. В Омске вынесли приговор грабителю-мумие в бинтах из ювелирного магазина.
В Ленинском районном суде рассмотрели уголовное дело ранее судимого 41-летнего омича. Мужчина ограбил ювелирный магазин. Однако он подошел к делу, можно сказать, креативно и предусмотрел вероятность распознания своей личности. Обмотав лицо бинтам, покупатель заверил продавцов, что получил ожоги. Попросив золотую цепь на просмотр, он надел ее и скрылся. Интересно и то, что до этого мужчина уже переодевался в «человека-невидимку».
Новость №3. Сладкое хобби. Омичка продает коллекцию сахарных пакетиков за круглую сумму.
В Омске появилось необычное объявление. Девушка решила продать коллекцию пакетиков сахара. За общий лот, включающий более 40 брендированных пакетиков из различных заведений общепита, она просит 1000 рублей.