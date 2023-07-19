Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Изображение материала

Проклятый дом, мумия-грабитель и коллекция сахарных пакетиков. Омск сегодня

19 июля 2023, 14:37
Фото: 1MI
Итоги дня по версии «Города55»

Новость №1. Как в ужасном фильме. Мать мобилизованного омича — о спасении из горящей пятиэтажки.

Омичка несколько недель назад завершила ремонт в квартире, в которой она живет с 1980-х годов. Но теперь, после пожара, ей придется начинать все сначала и в одиночку, так как сын находится в зоне СВО. Несмотря на множество счастливых дней, проведенных в этой квартире, женщина называет дом проклятым. Проблемы начались, когда первый этаж, который в советское время занимал один большой магазин, начали перестраивать под маленькие торговые помещения.

Как в ужасном фильме. Мать мобилизованного омича — о спасении из горящей пятиэтажки
Узнать подробнее

Новость №2. В Омске вынесли приговор грабителю-мумие в бинтах из ювелирного магазина.

В Ленинском районном суде рассмотрели уголовное дело ранее судимого 41-летнего омича. Мужчина ограбил ювелирный магазин. Однако он подошел к делу, можно сказать, креативно и предусмотрел вероятность распознания своей личности. Обмотав лицо бинтам, покупатель заверил продавцов, что получил ожоги. Попросив золотую цепь на просмотр, он надел ее и скрылся. Интересно и то, что до этого мужчина уже переодевался в «человека-невидимку».

В Омске вынесли приговор грабителю-мумие в бинтах из ювелирного магазина
Узнать подробнее

Новость №3. Сладкое хобби. Омичка продает коллекцию сахарных пакетиков за круглую сумму.

В Омске появилось необычное объявление. Девушка решила продать коллекцию пакетиков сахара. За общий лот, включающий более 40 брендированных пакетиков из различных заведений общепита, она просит 1000 рублей.

Сладкое хобби. Омичка продает коллекцию сахарных пакетиков за круглую сумму
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Итоги дня#Путешествие#Грабеж#Вор#Сахар
Подпишитесь
Как в ужасном фильме. Мать мобилизованного омича — о спасении из горящей пятиэтажки
Сегодня, 11:24
Зарплата до 39 тысяч. В мэрию Омска требуются ведущие специалисты и консультанты
Сегодня, 10:47
Омский сенатор Мизулина выступила за возвращение прямых выборов в Совет Федерации
Сегодня, 07:14
Шок. Приставал к 12-летней девочке. Омичка и таксист задержали педофила
Сегодня, 08:42
Избежать вспышки. В Омской области будут исследовать почву на наличие сибирской язвы
Сегодня, 08:49
Фестиваль шансона, «Флора» и звезды. Стало известно, как в Омске отметят День города
Сегодня, 06:19