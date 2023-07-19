Проклятый дом, мумия-грабитель и коллекция сахарных пакетиков. Омск сегодня

Омичка несколько недель назад завершила ремонт в квартире, в которой она живет с 1980-х годов. Но теперь, после пожара, ей придется начинать все сначала и в одиночку, так как сын находится в зоне СВО. Несмотря на множество счастливых дней, проведенных в этой квартире, женщина называет дом проклятым. Проблемы начались, когда первый этаж, который в советское время занимал один большой магазин, начали перестраивать под маленькие торговые помещения.