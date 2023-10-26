Хитрость не удалась. После неудачной кражи омичка пыталась задушить себя шнурком

Posted Вчера, 12:59
Published Вчера, 12:59
Modified Вчера, 13:03
Updated Вчера, 13:03
Женщину задержали консультанты в одном из магазинов сети «MALINA» по адресу Мира, 50. Сотрудницы узнали омичку, которая ранее украла вещи из магазина этой же сети, ее действия попали на записи камер видеонаблюдения.
Работники магазина вызвали полицию, однако злоумышленница не хотела быть наказанной за кражу, а потому начала душить себя тем, что попалось под руку — шнурком от собственной кофты. Действительно ли она хотела свести счеты с жизнью, или просто привлекала внимание — неизвестно. В процессе удушения женщина начала краснеть и задыхаться, после чего упала на диван. Остановить ее смогли консультанты.
Город55 обратился за комментарием по ситуации в пресс-службу УМВД России по Омской области.
«В отделе полиции №8 по этому факту сейчас проводится проверка», — сообщили в управлении.