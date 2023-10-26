Хитрость не удалась. После неудачной кражи омичка пыталась задушить себя шнурком

Работники магазина вызвали полицию, однако злоумышленница не хотела быть наказанной за кражу, а потому начала душить себя тем, что попалось под руку — шнурком от собственной кофты. Действительно ли она хотела свести счеты с жизнью, или просто привлекала внимание — неизвестно. В процессе удушения женщина начала краснеть и задыхаться, после чего упала на диван. Остановить ее смогли консультанты.