Дефицит учителей, автограф Киркорова и вор с игрушечным пистолетом. Омск сегодня

Такие данные предоставил департамент образования администрации Омска. По информации на 15 июля, в школах и детских садах города не хватает 859 педагогов. В школах дефицит кадров больше всего заметен среди учителей начальных классов, в настоящее время открыто 102 вакансии. В омских детских садах ищут 166 воспитателей и 110 помощников воспитателей. Также в образовательные учреждения города требуются психологи, музыкальные руководители, логопеды и другие.