Дефицит учителей, автограф Киркорова и вор с игрушечным пистолетом. Омск сегодня

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Новость №1. В школах и детсадах Омска не хватает больше 800 педагогов
Такие данные предоставил департамент образования администрации Омска. По информации на 15 июля, в школах и детских садах города не хватает 859 педагогов. В школах дефицит кадров больше всего заметен среди учителей начальных классов, в настоящее время открыто 102 вакансии. В омских детских садах ищут 166 воспитателей и 110 помощников воспитателей. Также в образовательные учреждения города требуются психологи, музыкальные руководители, логопеды и другие.
Новость №2. Омич за 9 млн рублей продает автограф певца Филиппа Киркорова
Появилось объявление о продаже автографа российского исполнителя Филиппа Киркорова за 9 млн рублей. Певец расписался на афише цирка формата А4. Скорее всего, мужчина, продающий билеты, посетил шоу «Я» в далеком 2017 году. С этой программой Киркоров выступал в Концертном зале Омска. Тогда для выступления певца в город на четырех фурах привезли 30 тонн оборудования и более 400 костюмов.
Новость №3. Ограбление с игрушечным пистолетом.
Житель Ленинского округа проник в дом 70-летней омички с игрушечным пистолетом и забрал новый мобильный телефон. Инцидент произошел на 3-й Моховой улице. Мужчина постучал в окно потерпевшей и представился полицейским, искал некого Виталия. Женщина отказалась пускать незнакомца в дом, однако такой расклад нарушителя не устроил.