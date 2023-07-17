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Дефицит учителей, автограф Киркорова и вор с игрушечным пистолетом. Омск сегодня

17 июля 2023, 15:22. Обновлено в 15:27
Итоги дня по версии «Города55».

Новость №1. В школах и детсадах Омска не хватает больше 800 педагогов

Такие данные предоставил департамент образования администрации Омска. По информации на 15 июля, в школах и детских садах города не хватает 859 педагогов. В школах дефицит кадров больше всего заметен среди учителей начальных классов, в настоящее время открыто 102 вакансии. В омских детских садах ищут 166 воспитателей и 110 помощников воспитателей. Также в образовательные учреждения города требуются психологи, музыкальные руководители, логопеды и другие.

Некому учить детей. В школах и детсадах Омска не хватает больше 800 педагогов
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Новость №2. Омич за 9 млн рублей продает автограф певца Филиппа Киркорова

Появилось объявление о продаже автографа российского исполнителя Филиппа Киркорова за 9 млн рублей. Певец расписался на афише цирка формата А4. Скорее всего, мужчина, продающий билеты, посетил шоу «Я» в далеком 2017 году. С этой программой Киркоров выступал в Концертном зале Омска. Тогда для выступления певца в город на четырех фурах привезли 30 тонн оборудования и более 400 костюмов.

Омич за 9 млн рублей продает автограф певца Филиппа Киркорова
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Новость №3. Ограбление с игрушечным пистолетом.

Житель Ленинского округа проник в дом 70-летней омички с игрушечным пистолетом и забрал новый мобильный телефон. Инцидент произошел на 3-й Моховой улице. Мужчина постучал в окно потерпевшей и представился полицейским, искал некого Виталия. Женщина отказалась пускать незнакомца в дом, однако такой расклад нарушителя не устроил.

Ограбление с игрушечным пистолетом. В Омске преступник проник в дом пожилой женщины
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#Анастасия Баянова#Омск#Итоги дня#Россия#Школа#Детский сад#Учитель#Воспитатель#Автограф#Пистолет#Вор#Кража
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