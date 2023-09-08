В пятнадцатый раз. Омский рецидивист сорвал с шеи незнакомца цепь и скрылся

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Потерпевший рассказал, что находился с другом в одном из дворов на Космическом проспекте, где к ним подошел незнакомый мужчина. Он попросил закурить, после чего начался диалог. После короткого разговора вор сорвал с шеи омича золотую цепь и убежал.
Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность преступника. Им оказался 30-летний житель Октябрьского округа, ранее 14 раз судимый за имущественные преступления. На допросе он рассказал, что сдал украденное украшение в ломбард и получил за него 30 000 рублей, деньги уже начал тратить на «личные нужды» — алкоголь и такси.
Во время допроса также стало известно о причастности мужчины к еще одной краже — из дома на улице 5 Кордной он украл велосипед, стоимостью 5 000 рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ст. 158 УК РФ «Кража».