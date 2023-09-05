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Published Сегодня, 11:47

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Росгвардия в Омске задержала мужчину, находящегося в федеральном розыске

5 сентября 2023, 11:47
Фото: 1MI
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Он пытался украсть наушники из гипермаркета.

Росгвардейцы в Омске задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. На пульт поступил сигнал «Тревога» из гипермаркета в Кировском округе. Сотрудники магазина указали росгвардейцам на неизвестного, который пытался похитить наушники.

Выяснилось, что 29-летний подозреваемый неоднократно судим, а в настоящее время находится в федеральном розыске за угон автомобиля и скрывается от суда.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Воспользовалась моментом. В Омске сиделка украла деньги у пенсионерки-инвалида
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#Происшествия#Омск#Омская область#Росгвардия#Розыск#Уголовное дело#Евгений Игишев#Вор
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