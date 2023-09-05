Росгвардия в Омске задержала мужчину, находящегося в федеральном розыске

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Росгвардейцы в Омске задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. На пульт поступил сигнал «Тревога» из гипермаркета в Кировском округе. Сотрудники магазина указали росгвардейцам на неизвестного, который пытался похитить наушники.
Выяснилось, что 29-летний подозреваемый неоднократно судим, а в настоящее время находится в федеральном розыске за угон автомобиля и скрывается от суда.
Задержанного доставили в отдел полиции.