Внимание, розыск! В Омске ищут мужчину, который украл телефон на теплой остановке

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Мужчина рассказал, что инцидент произошел на остановке общественного транспорта «Голубой огонек». Омич решил поспать на лавке внутри теплой остановки, оставив телефон заряжаться в противоположном от него углу.
Моментом воспользовался прохожий, который увидел спящего мужчину и его беспризорный гаджет, стоимостью 5 000 рублей. На видео видно, как он продолжительное время наблюдает за владельцем устройства и в итоге решается на кражу.
Управление МВД России по Омской области просит граждан, которые узнали мужчину на видео, обращаться в полицию по телефонам: 79-32-02, 8-923-035-22-88 или 102.