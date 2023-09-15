Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Иллюстрация

Внимание, розыск! В Омске ищут мужчину, который украл телефон на теплой остановке

15 сентября 2023, 12:45
Фото: 1MI
Иллюстрация

Полицейские ищут омича, который украл телефон у спящего мужчины на остановке

Потерпевший обратился в отдел полиции № 9 УМВД России по городу Омску сегодня, 15 сентября.

Мужчина рассказал, что инцидент произошел на остановке общественного транспорта «Голубой огонек». Омич решил поспать на лавке внутри теплой остановки, оставив телефон заряжаться в противоположном от него углу.

Моментом воспользовался прохожий, который увидел спящего мужчину и его беспризорный гаджет, стоимостью 5 000 рублей. На видео видно, как он продолжительное время наблюдает за владельцем устройства и в итоге решается на кражу.

Управление МВД России по Омской области просит граждан, которые узнали мужчину на видео, обращаться в полицию по телефонам: 79-32-02, 8-923-035-22-88 или 102.

Иллюстрация
Видео: 1MI
Стоило отвернуться. Омичка украла у собутыльника обручальное кольцо за 9 000 рублей
Узнать подробнее
#Видео#Кража#Омск#Новости#Вор#Анастасия Баянова#Имущественная кража
Подпишитесь
В омском поселке Светлый до 1 ноября будет действовать «сухой закон»
Сегодня, 12:03
В двух районах Омской области дали отопление в жилых домах
Сегодня, 06:33
23 года на теплотрассе. Как группы «дозорных» помогают бездомным в Омской области
Сегодня, 04:23
В начале учебного года в омских школах и детсадах не хватает 587 педагогов
Сегодня, 05:25
«Омсктрансмаш» включили в санкционный список США
Сегодня, 02:55
Экс-майор Гайдамак не признал свою вину за смертельное ДТП на омском метромосту
Сегодня, 04:06