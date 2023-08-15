Во время прогулки по кладбищу омич украл телефон у женщины, которая убирала могилу

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
На улице Ленина экипаж полиции обратил внимание на неопрятного омича, который подозрительно себя вел. Заметив сотрудников патрульно-постовой службы, он начал прибавлять шаг и попытался скрыться.
Вору не удалось уйти от полицейских. При личном досмотре у него в кармане нашли мобильный телефон, который, как позже выяснилось, ему не принадлежит. Мужчина похитил этот смартфон на территории кладбища в Ленинском округе.
В это же время в дежурную часть отдела полиции с заявлением о пропаже обратилась 52-летняя женщина. Она рассказала, что, во время уборки на месте захоронения родственника на том же кладбище, у нее пропал телефон, стоимостью 20 000 рублей. Омичка пошла выносить мусор, но вернувшись к могиле, гаджета не обнаружила.
Позже сотрудники полиции установили, что 26-летний неоднократно судимый мужчина приметил этот телефон, когда бесцельно прогуливался по кладбищу и решил его присвоить.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Телефон полицейские вернули заявительнице в целости и сохранности.