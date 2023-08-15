Во время прогулки по кладбищу омич украл телефон у женщины, которая убирала могилу

В это же время в дежурную часть отдела полиции с заявлением о пропаже обратилась 52-летняя женщина. Она рассказала, что, во время уборки на месте захоронения родственника на том же кладбище, у нее пропал телефон, стоимостью 20 000 рублей. Омичка пошла выносить мусор, но вернувшись к могиле, гаджета не обнаружила.