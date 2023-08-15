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Во время прогулки по кладбищу омич украл телефон у женщины, которая убирала могилу

15 августа 2023, 11:12
Фото: 1MI
Иллюстрация
После бесцельной прогулки среди захоронений мужчину задержали в центре города.

На улице Ленина экипаж полиции обратил внимание на неопрятного омича, который подозрительно себя вел. Заметив сотрудников патрульно-постовой службы, он начал прибавлять шаг и попытался скрыться.

Вору не удалось уйти от полицейских. При личном досмотре у него в кармане нашли мобильный телефон, который, как позже выяснилось, ему не принадлежит. Мужчина похитил этот смартфон на территории кладбища в Ленинском округе.

В это же время в дежурную часть отдела полиции с заявлением о пропаже обратилась 52-летняя женщина. Она рассказала, что, во время уборки на месте захоронения родственника на том же кладбище, у нее пропал телефон, стоимостью 20 000 рублей. Омичка пошла выносить мусор, но вернувшись к могиле, гаджета не обнаружила.

Позже сотрудники полиции установили, что 26-летний неоднократно судимый мужчина приметил этот телефон, когда бесцельно прогуливался по кладбищу и решил его присвоить.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Телефон полицейские вернули заявительнице в целости и сохранности.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Вор#Суд#Уголовное дело#Кража#Телефон#Кладбище
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