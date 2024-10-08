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Октябрь
Холода до -8 и снег. Изучаем грустный прогноз в Омске на две недели
8 октября, 07:03
Тепло — все? Омскую область ждет очень неприятный сюрприз от погоды
3 октября, 09:45
Сентябрь
От золотой осени до -5 и мощного снегопада: погода в Омске на две недели
30 сентября, 04:44
Синоптики назвали дату первого мощного снегопада в Омской области
30 сентября, 03:20
Вторая волна бабьего лета. На выходных погода в Омске резко изменится
25 сентября, 10:23
Озвучен неожиданный прогноз погоды на октябрь в Омской области
20 сентября, 05:46
Надолго пришло тепло? Бабье лето в Омской области сменит снежный циклон
10 сентября, 06:35
Стало известно, когда в Омской области прекратятся дожди и заморозки
6 сентября, 05:24
Август
Золотая осень. После холодов Омскую область накроет волна мощного тепла
26 августа, 06:03
Грозовая неделя: омичей предупредили о резком похолодании и проливных дождях
5 августа, 13:21

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