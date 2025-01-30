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Posted 30 января, 10:49

Published 30 января, 10:49

Modified 30 января, 10:51

Updated 30 января, 10:51

Морозный февраль: последний месяц зимы приготовил омичам неприятный сюрприз

Морозный февраль: последний месяц зимы приготовил омичам неприятный сюрприз

30 января 2025, 10:49
Фото: 1MI.
Публикуем прогноз погоды на первые две недели февраля.

В Омскую область пришло похолодание. По данным синоптиков, ночью 31 января температура воздуха будет -22… -27 (местами до -33 градусов), днем — -19… -24. Еще холоднее обещают в ночь на 1 февраля. Столбик термометра опустится до -36 градусов, днем потеплеет до -14… -19 градусов.

По прогнозу сервиса Ventusky, в феврале будет морозная погода. 2 февраля прогнозируют в районе -16… -20 градусов, а 3 февраля потеплеет до -4. Однако уже на следующий день резко похолодает. С 4 по 8 февраля температура будет в пределах -14… -21 градуса. Затем на несколько дней придет небольшое потепление до -9… -11 градусов. Но с 12 февраля на Омскую область снова обрушатся сильные морозы.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Похолодание#Мороз#Температура#Прогноз#Синоптики#Ventusky
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