Морозный февраль: последний месяц зимы приготовил омичам неприятный сюрприз

По прогнозу сервиса Ventusky, в феврале будет морозная погода. 2 февраля прогнозируют в районе -16… -20 градусов, а 3 февраля потеплеет до -4. Однако уже на следующий день резко похолодает. С 4 по 8 февраля температура будет в пределах -14… -21 градуса. Затем на несколько дней придет небольшое потепление до -9… -11 градусов. Но с 12 февраля на Омскую область снова обрушатся сильные морозы.