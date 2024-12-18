К Омску приближается мощный двухдневный снегопад

Posted 18 декабря, 10:32
Published 18 декабря, 10:32
Modified 18 декабря, 10:36
Updated 18 декабря, 10:36
По прогнозу сервиса Ventusky, уже сегодня вечером, 18 декабря, в Омской области начнется снегопад. Осадки будут идти до вечера пятницы, 20 декабря. Столбик термометра в эти дни поднимется до 0… -5 градусов, ожидается пасмурная погода. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, поэтому водителей и пешеходов просят быть внимательными.
Однако оттепель продлится недолго. На выходных в Омске снова похолодает. 21 и 22 декабря прогнозируют температуру воздуха в пределах -10… -14 градусов. Отметим, что, по предварительным данным синоптиков, до конца года сильных морозов не ожидается.