К Омску приближается мощный двухдневный снегопад

По прогнозу сервиса Ventusky, уже сегодня вечером, 18 декабря, в Омской области начнется снегопад. Осадки будут идти до вечера пятницы, 20 декабря. Столбик термометра в эти дни поднимется до 0… -5 градусов, ожидается пасмурная погода. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, поэтому водителей и пешеходов просят быть внимательными.