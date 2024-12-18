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Posted 18 декабря, 10:32

Published 18 декабря, 10:32

Modified 18 декабря, 10:36

Updated 18 декабря, 10:36

К Омску приближается мощный двухдневный снегопад

К Омску приближается мощный двухдневный снегопад

18 декабря 2024, 10:32
Фото: 1MI.
Осадки начнутся уже сегодня вечером.

По прогнозу сервиса Ventusky, уже сегодня вечером, 18 декабря, в Омской области начнется снегопад. Осадки будут идти до вечера пятницы, 20 декабря. Столбик термометра в эти дни поднимется до 0… -5 градусов, ожидается пасмурная погода. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица, поэтому водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Фото: Ventusky

Однако оттепель продлится недолго. На выходных в Омске снова похолодает. 21 и 22 декабря прогнозируют температуру воздуха в пределах -10… -14 градусов. Отметим, что, по предварительным данным синоптиков, до конца года сильных морозов не ожидается.

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#Ольга Скворцова#Погода#Дороги#Снегопад#Омск#Гололедица#Температура#Оттепель#Прогноз#Холод#Ventusky
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