Синоптики назвали дату первого мощного снегопада в Омской области

Posted 30 сентября, 03:20
Published 30 сентября, 03:20
Modified 30 сентября, 05:03
Updated 30 сентября, 05:03
Синоптики сервиса Ventusky рассказали, когда в наш регион придет первый по-настоящему зимний снегопад. Ожидается, что снежная волна накроет Омскую область уже 13 октября, в воскресенье. Вероятно, понедельник, 14 октября, начнется с сильных пробок.
Больше всего снега ожидается в самом центре региона. До этого в регионе сохранится относительно неплохая погода. Сегодня, 30 сентября, в Омске ожидается до +23 градусов тепла. Температура воздуха ночью 1 октября будет колебаться в пределах +5…+10°, а днем поднимется до +15…+20°. Днем местами возможны небольшие дожди.
2 октября местами также прогнозируются слабые осадки и дождь. Ожидается похолодание — температура ночью опустится до +2…+7°, местами возможны заморозки до -3°. Днем температура воздуха будет варьироваться от +10 до +15°.
Как уже писал Город55, в регионе ожидается небольшое бабье лето, включая сегодняшний день, 30 сентября. Выходные в регионе получились теплые и солнечные. Во вторник, 1 октября, также ожидается до +15…+19°. А уже со среды омичам стоит готовится к похолоданию и доставать теплые вещи.
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