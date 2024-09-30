Синоптики назвали дату первого мощного снегопада в Омской области

Больше всего снега ожидается в самом центре региона. До этого в регионе сохранится относительно неплохая погода. Сегодня, 30 сентября, в Омске ожидается до +23 градусов тепла. Температура воздуха ночью 1 октября будет колебаться в пределах +5…+10°, а днем поднимется до +15…+20°. Днем местами возможны небольшие дожди.