От +1 до -33! Погода в Омской области за сутки совершит мощнейший поворот

По данным сервиса Ventusky, в конце декабря в Омске и области ожидается несколько мощных погодных скачков. Так, по предварительному прогнозу синоптиков, в воскресенье, 22 декабря, в регионе резко потеплеет до +1 градуса. Такую погоду принесет циклон из Казахстана. Однако уже в ночь на 23 декабря температура воздуха стремительно начнет опускаться. В этот день столбик термометра достигнет -21 градуса. А ночью во вторник, 24 декабря, похолодает до -33 градусов, днем будет -26 градусов.