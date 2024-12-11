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Posted 11 декабря, 07:52

Published 11 декабря, 07:52

Modified 12 декабря, 03:34

Updated 12 декабря, 03:34

От +1 до -33! Погода в Омской области за сутки совершит мощнейший поворот

От +1 до -33! Погода в Омской области за сутки совершит мощнейший поворот

11 декабря 2024, 07:52
Фото: gorod55.ru.
Такой «сюрприз» нас ждет в конце декабря.

По данным сервиса Ventusky, в конце декабря в Омске и области ожидается несколько мощных погодных скачков. Так, по предварительному прогнозу синоптиков, в воскресенье, 22 декабря, в регионе резко потеплеет до +1 градуса. Такую погоду принесет циклон из Казахстана. Однако уже в ночь на 23 декабря температура воздуха стремительно начнет опускаться. В этот день столбик термометра достигнет -21 градуса. А ночью во вторник, 24 декабря, похолодает до -33 градусов, днем будет -26 градусов.

Фото: Ventusky

А в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, существенно потеплеет. В ночь на четверг, 12 декабря, ожидается -6…-11 градусов, днем — -3…-8 градусов. Все это будет сопровождаться снегопадом, который в отдельных районах Омской области превратится в метель.

По Омской области ударят сибирские морозы до -32 градусов
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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Казахстан#Циклон#Температура#Прогноз#Синоптики#Ventusky
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