От +1 до -33! Погода в Омской области за сутки совершит мощнейший поворот

Posted 11 декабря, 07:52
Published 11 декабря, 07:52
Modified 12 декабря, 03:34
Updated 12 декабря, 03:34
По данным сервиса Ventusky, в конце декабря в Омске и области ожидается несколько мощных погодных скачков. Так, по предварительному прогнозу синоптиков, в воскресенье, 22 декабря, в регионе резко потеплеет до +1 градуса. Такую погоду принесет циклон из Казахстана. Однако уже в ночь на 23 декабря температура воздуха стремительно начнет опускаться. В этот день столбик термометра достигнет -21 градуса. А ночью во вторник, 24 декабря, похолодает до -33 градусов, днем будет -26 градусов.
А в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, существенно потеплеет. В ночь на четверг, 12 декабря, ожидается -6…-11 градусов, днем — -3…-8 градусов. Все это будет сопровождаться снегопадом, который в отдельных районах Омской области превратится в метель.