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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

После бабьего лета в Омскую область вторгнется снежный циклон

Надолго пришло тепло? Бабье лето в Омской области сменит снежный циклон

10 сентября 2024, 06:35
Фото: Изображение Midjourney

После бабьего лета в Омскую область вторгнется снежный циклон

Для омичей есть хорошая новость: еще неделю они могут наслаждаться теплом и солнцем.

По прогнозу сервиса визуализации погоды Ventusky, всю ближайшую неделю в Омской области будет тепло и без дождей. Температура воздуха со вторника, 10 сентября, до воскресенья, 15 сентября, будет в пределах +16… +20 градусов. Также все дни ожидается переменная облачность. Однако на неделе с 16 сентября погода готовит омичам несколько неприятных сюрпризов.

Со следующего понедельника в регионе станет немного холоднее — в среднем температура воздуха будет держаться около +15 градусов. Кроме того, в среду, 18 сентября, с полудня ожидается небольшой дождь. А вот к концу недели, с субботы, 21 сентября, к Омской области будет приближаться циклон со снегом. Он придет с Югры.

Фото: Ventusky

При этом, по предварительному прогнозу синоптиков, резкого похолодания не обещают. Температура воздуха на следующих выходных составит около +15 градусов.

Добавим, что в Обь-Иртышском УГМС скачки температуры в Омской области связали с обширным циклоном, который пришел с европейской части России.

«С каждым днем атмосферное давление на территории Омской области будет расти, а осадки прекратятся. Такие погодные условия будут способствовать интенсивному ночному выхолаживанию», — отметили метеорологи.
Две волны бабьего лета? В Омскую область надолго пришла очень нетипичная погода
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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Омская область#Югра#Циклон#Дождь#Прогноз#Тепло#Бабье лето#Облачность#Ventusky
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