Надолго пришло тепло? Бабье лето в Омской области сменит снежный циклон

Со следующего понедельника в регионе станет немного холоднее — в среднем температура воздуха будет держаться около +15 градусов. Кроме того, в среду, 18 сентября, с полудня ожидается небольшой дождь. А вот к концу недели, с субботы, 21 сентября, к Омской области будет приближаться циклон со снегом. Он придет с Югры.