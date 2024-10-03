Тепло — все? Омскую область ждет очень неприятный сюрприз от погоды

Posted 3 октября, 09:45
Published 3 октября, 09:45
Modified 3 октября, 09:47
Updated 3 октября, 09:47
Скоро погода в Омской области испортится. Уже со следующей неделе, 7 октября, температура воздуха в регионе понизится до +9 градусов. В этот же день утром и вечером местами по области ожидаются дожди и снег.
Судя по прогнозу сервиса Ventusky, 8 и 9 октября столбик термометра днем будет в пределах +6… +10 градусов. К четвергу, 10 октября, циклон с Югры принесет в Омскую область еще большее похолодание. До воскресенья, 13 октября, температура воздуха не будет выше +2… +6 градусов. Более того, в эти дни по региону ожидается снег.
К середине октября, по предварительному прогнозу, омичей ждет небольшое потепление до +12 градусов.
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