Тепло — все? Омскую область ждет очень неприятный сюрприз от погоды

Судя по прогнозу сервиса Ventusky, 8 и 9 октября столбик термометра днем будет в пределах +6… +10 градусов. К четвергу, 10 октября, циклон с Югры принесет в Омскую область еще большее похолодание. До воскресенья, 13 октября, температура воздуха не будет выше +2… +6 градусов. Более того, в эти дни по региону ожидается снег.