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Posted 20 сентября, 05:46

Published 20 сентября, 05:46

Modified 20 сентября, 06:30

Updated 20 сентября, 06:30

Озвучен неожиданный прогноз погоды на октябрь в Омской области

Озвучен неожиданный прогноз погоды на октябрь в Омской области

20 сентября 2024, 05:46
Фото: Изображение Midjourney
Начало октября обещает быть теплым, а остальная часть месяца может быть богата на дожди.

Мы изучили прогноз на ближайшие две недели. По данным сервиса Ventusky, на следующей неделе циклон с Урала принесет в Омскую область похолодание. Уже в следующий понедельник, 23 сентября, температура воздуха в регионе опустится до +12 градусов. С 24 по 26 сентября столбик термометра будет держаться в пределах +7… +10 градусов. Во вторник и среду будет облачно и дождливо. С пятницы, 27 сентября, в регионе снова начнет теплеть. В последние дни сентября прогнозируют +16… +19 градусов.

В первых числах октября синоптики тоже обещают хорошую погоду. С 1 по 3 октября антициклон с Казахстана принесет в Омскую область комфортную температура воздуха до +20 градусов.

Фото: Ventusky

Однако, по данным сервиса Gismeteo, с 5 октября в регион снова придут дожди. С этого же дня на смену бабьему лету придет настоящее похолодание. Во второй половине месяца, по предварительному прогнозу, температура воздуха стабильно будет ниже +10 градусов.

Фото: Gismeteo
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#Ольга Скворцова#Омск#Прогноз погоды#Казахстан#Дожди#Тепло#Синоптики#Холод#Октябрь#Урал#Ventusky
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