Озвучен неожиданный прогноз погоды на октябрь в Омской области

Мы изучили прогноз на ближайшие две недели. По данным сервиса Ventusky, на следующей неделе циклон с Урала принесет в Омскую область похолодание. Уже в следующий понедельник, 23 сентября, температура воздуха в регионе опустится до +12 градусов. С 24 по 26 сентября столбик термометра будет держаться в пределах +7… +10 градусов. Во вторник и среду будет облачно и дождливо. С пятницы, 27 сентября, в регионе снова начнет теплеть. В последние дни сентября прогнозируют +16… +19 градусов.