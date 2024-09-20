Озвучен неожиданный прогноз погоды на октябрь в Омской области

Posted 20 сентября, 05:46
Published 20 сентября, 05:46
Modified 20 сентября, 06:30
Updated 20 сентября, 06:30
Мы изучили прогноз на ближайшие две недели. По данным сервиса Ventusky, на следующей неделе циклон с Урала принесет в Омскую область похолодание. Уже в следующий понедельник, 23 сентября, температура воздуха в регионе опустится до +12 градусов. С 24 по 26 сентября столбик термометра будет держаться в пределах +7… +10 градусов. Во вторник и среду будет облачно и дождливо. С пятницы, 27 сентября, в регионе снова начнет теплеть. В последние дни сентября прогнозируют +16… +19 градусов.
В первых числах октября синоптики тоже обещают хорошую погоду. С 1 по 3 октября антициклон с Казахстана принесет в Омскую область комфортную температура воздуха до +20 градусов.
Однако, по данным сервиса Gismeteo, с 5 октября в регион снова придут дожди. С этого же дня на смену бабьему лету придет настоящее похолодание. Во второй половине месяца, по предварительному прогнозу, температура воздуха стабильно будет ниже +10 градусов.