К Омской области приближается антициклон с мощным похолоданием

Posted 6 декабря, 08:35
Published 6 декабря, 08:35
Modified 6 декабря, 08:37
Updated 6 декабря, 08:37
К середине декабря в Омской области изменится погода. По данным сервиса Ventusky, уже 9-го числа температура днем составит -16 градусов, ночью — до -22. Холодно будет до четверга, 12 декабря, включительно. С пятницы, 13 декабря, потеплеет до -5 градусов, но всего на два дня.
Уже в воскресенье, 15 декабря, столбик термометра опустится до -14 градусов. С 16 декабря местами по региону будет холодать до -22 градусов.
Кроме того, по данным «Яндекс. Погода», почти всю следующую неделю будет снежно. Автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах.