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Posted 6 декабря, 08:35

Published 6 декабря, 08:35

Modified 6 декабря, 08:37

Updated 6 декабря, 08:37

К Омской области приближается антициклон с мощным похолоданием

К Омской области приближается антициклон с мощным похолоданием

6 декабря 2024, 08:35
Фото: 1MI.
Погода устроит неприятный сюрприз уже в ближайшие дни.

К середине декабря в Омской области изменится погода. По данным сервиса Ventusky, уже 9-го числа температура днем составит -16 градусов, ночью — до -22. Холодно будет до четверга, 12 декабря, включительно. С пятницы, 13 декабря, потеплеет до -5 градусов, но всего на два дня.

Фото: Ventusky

Уже в воскресенье, 15 декабря, столбик термометра опустится до -14 градусов. С 16 декабря местами по региону будет холодать до -22 градусов.

Кроме того, по данным «Яндекс. Погода», почти всю следующую неделю будет снежно. Автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах.

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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Температура#Декабрь#Метеорология#Ventusky
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