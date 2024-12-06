К Омской области приближается антициклон с мощным похолоданием

К середине декабря в Омской области изменится погода. По данным сервиса Ventusky, уже 9-го числа температура днем составит -16 градусов, ночью — до -22. Холодно будет до четверга, 12 декабря, включительно. С пятницы, 13 декабря, потеплеет до -5 градусов, но всего на два дня.