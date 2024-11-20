Синоптики спрогнозировали аномальный декабрь в Омской области

По данным сервиса Ventusky, в последней декаде ноября будет переменчивая погода. С 20 по 26 ноября температура будет в пределах -1… -3 градусов, а в самые последние дни месяца резко похолодает до -13… -17 градусов. А декабрь, по прогнозу метеорологов, встретит омичей холодами до -20 градусов.