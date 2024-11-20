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Posted 20 ноября, 07:09

Published 20 ноября, 07:09

Modified 20 ноября, 08:07

Updated 20 ноября, 08:07

Синоптики спрогнозировали аномальный декабрь в Омской области

Синоптики спрогнозировали аномальный декабрь в Омской области

20 ноября 2024, 07:09
Фото: 1MI.
Прогноз представили метеорологи Гидрометцентра.

Ведомство опубликовало вероятностный прогноз погоды на 2024–2025 годы. По данным метеорологов, омичей ждет аномально теплый декабрь. Температуру выше нормы прогнозируют в большинстве регионов Уральского и Сибирского федеральных округов.

Данные многолетних наблюдений зафиксировали, что среднемесячная температура в декабре в Омской области в пределах -13,9 градусов.

Фото: Гидрометцентр

По данным сервиса Ventusky, в последней декаде ноября будет переменчивая погода. С 20 по 26 ноября температура будет в пределах -1… -3 градусов, а в самые последние дни месяца резко похолодает до -13… -17 градусов. А декабрь, по прогнозу метеорологов, встретит омичей холодами до -20 градусов.

Фото: Ventusky
От +3 до -13: погода удивит омичей на этой неделе
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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Прогноз погоды#Температура#Климат#Гидрометцентр#Синоптики#Декабрь#Ventusky#Сибирский федеральный округ#Аномалия
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