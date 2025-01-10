Крещенские морозы 2025: омичей ждут мощные аномалии температуры

Крещенские морозы в Омской области проявят себя по полной. Синоптики рассказали, какой сюрприз готовит погода со второй половины января. По данным сервиса Ventusky, с 19 января в регион придут морозы. Температура начнет резко опускаться уже в ночь на 20 января. В тот день прогнозируют -22… -32 градуса.