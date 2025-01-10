Крещенские морозы 2025: омичей ждут мощные аномалии температуры

Posted 10 января, 05:26
Published 10 января, 05:26
Modified 10 января, 07:06
Updated 10 января, 07:06
Крещенские морозы в Омской области проявят себя по полной. Синоптики рассказали, какой сюрприз готовит погода со второй половины января. По данным сервиса Ventusky, с 19 января в регион придут морозы. Температура начнет резко опускаться уже в ночь на 20 января. В тот день прогнозируют -22… -32 градуса.
Ночью 21 января температура воздуха составит -37… -40 градусов, днем будет в пределах -30. Аномальные морозы задержатся минимум до 24 января.
Напомним, Крещение — одно из важнейших церковных таинств в христианстве. Считается, что, пройдя крещение, человек становится членом религиозной общины («сообщества верных»), получает право проходить другие религиозные церемонии.
Православные отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Широко распространен обычай накануне торжества трижды окунуться в прорубь с освященной водой. В Русской православной церкви дата Крещения — самостоятельная и не меняется из года в год: 19 января.