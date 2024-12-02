«Сезон разочарует». Синоптик дал прогноз на зиму для омичей

А вот с субботы, 7 декабря, до понедельника, 9 декабря, столбик термометра опустится до -11… -15 градусов. Но уже во вторник, 10 декабря, потеплеет до -4. Такая температура продержится лишь два дня. С 13 декабря снова похолодает до -15 градусов.