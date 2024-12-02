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Posted 2 декабря, 11:51

Published 2 декабря, 11:51

Modified 2 декабря, 14:49

Updated 2 декабря, 14:49

Синоптик предсказал теплую зиму в Омской области

«Сезон разочарует». Синоптик дал прогноз на зиму для омичей

2 декабря 2024, 11:51
Фото: 1MI.

Синоптик предсказал теплую зиму в Омской области

В первой половине декабря жителей региона ждет очень нестабильная погода.

В этом году зима в Западной Сибири, в том числе в Омской области, будет теплее обычного на 3-6 градусов, считает известный метеоролог Евгений Тишковец. Прогнозом он поделился в своем телеграм-канале.

«Аномальных отклонений количества осадков не прогнозируется, но тем не менее снежный покров во второй половине зимы порой будет достигать 30–50 см, а местами до полуметра-метра, но из-за частых оттепелей они будут постоянно „сдуваться“», — предупредил синоптик.

По мнению специалиста, зима будет достаточно мягкой, особенно в начале. Более привычные для россиян холода придут в конце января-начале февраля. При этом они не будут экстремальными или продолжительными.

«Тех жителей, которые любят настоящую русскую зиму, наступивший сезон разочарует», — добавил Тишковец.

По данным сервиса Ventusky, в первой половине декабря жителей Омской области ждут температурные качели. По прогнозу синоптиков, со 2 по 6 декабря дневная температура воздуха будет в пределах -2… -4 градусов.

Фото: Ventusky

А вот с субботы, 7 декабря, до понедельника, 9 декабря, столбик термометра опустится до -11… -15 градусов. Но уже во вторник, 10 декабря, потеплеет до -4. Такая температура продержится лишь два дня. С 13 декабря снова похолодает до -15 градусов.

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#Ольга Скворцова#Снег#Омск#Прогноз погоды#Зима#Температура#Климат#Оттепель#Осадки#Декабрь#Синоптик#Сезон#Метеорология#Ventusky
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