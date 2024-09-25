Вторая волна бабьего лета. На выходных погода в Омске резко изменится

Posted 25 сентября, 10:23
Published 25 сентября, 10:23
Modified 25 сентября, 10:25
Updated 25 сентября, 10:25
После недолго похолодания в Омскую область вернется тепло. Хорошую погоду можно ждать уже на этой неделе. Вторая волна бабьего лета, по прогнозу сервиса Ventusky, придет в регион уже в субботу, 28 сентября. Температура воздуха с +4… +7 резко поднимется до +16 градусов.
На следующей неделе, с 30 сентября по 6 октября, омичей ждет температурные перепады от +10 до +17 градусов. В этот период чаще будет солнечно и иногда — облачно с прояснениями. Осадков до 8 октября не ожидается.
Отметим, что ближайшие дни в регионе будет холодно. В четверг, 26 сентября, температура днем опустится до +4 градусов, также ожидается дождь. В пятницу, 27 сентября, воздух прогреется до +7 градусов. К субботе антициклон с Казахстана вернет омичам тепло.