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Posted 25 сентября, 10:23

Published 25 сентября, 10:23

Modified 25 сентября, 10:25

Updated 25 сентября, 10:25

Мощное похолодание в Омской области сменит вторая волна бабьего лета

Вторая волна бабьего лета. На выходных погода в Омске резко изменится

25 сентября 2024, 10:23
Фото: 1MI

Мощное похолодание в Омской области сменит вторая волна бабьего лета

Погода резко изменится уже на этих выходных.

После недолго похолодания в Омскую область вернется тепло. Хорошую погоду можно ждать уже на этой неделе. Вторая волна бабьего лета, по прогнозу сервиса Ventusky, придет в регион уже в субботу, 28 сентября. Температура воздуха с +4… +7 резко поднимется до +16 градусов.

На следующей неделе, с 30 сентября по 6 октября, омичей ждет температурные перепады от +10 до +17 градусов. В этот период чаще будет солнечно и иногда — облачно с прояснениями. Осадков до 8 октября не ожидается.

Фото: Ventusky

Отметим, что ближайшие дни в регионе будет холодно. В четверг, 26 сентября, температура днем опустится до +4 градусов, также ожидается дождь. В пятницу, 27 сентября, воздух прогреется до +7 градусов. К субботе антициклон с Казахстана вернет омичам тепло.

На этой неделе в Омской области выпадет первый снег, а потом мощно потеплеет
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#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Казахстан#Температура#Дождь#Осадки#Прогноз#Бабье лето#Октябрь#Антициклон#Суббота#Ventusky
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