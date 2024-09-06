gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

Стало известно, когда на смену дождям в Омскую область придет хорошая погода

Стало известно, когда в Омской области прекратятся дожди и заморозки

6 сентября 2024, 05:24
Фото: 1MI

Стало известно, когда на смену дождям в Омскую область придет хорошая погода

Омичи наконец-то смогут насладиться теплыми осенними днями.

Последняя неделя в Омской области выдалась дождливой и холодной. Однако скоро в регион придет долгожданное потепление. По прогнозу сервиса Ventusky, погода начнет меняться в лучшую сторону уже с понедельника, 9 сентября. В тот день обещают потепление до +16 градусов. До 16 сентября включительно синоптики прогнозируют бабье лето.

В указанный период в Омской области, по предварительному прогнозу, будет +17… +20 градусов. Кроме того, в эти дни почти не ожидается осадков. Изредка местами по области могут быть кратковременные дожди. Однако по утрам в течение всей недели будет туманно.

Фото: Ventusky

Добавим, что с 17 по 19 сентября погода будет в регионе стабильной. В этот промежуток обещают +15 градусов, без осадков.

Снова лето? В Омскую область на неделю вернется мощное потепление и солнце
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Погода#Омская область#Заморозки#Потепление#Туман#Температура#Осадки#Дожди#Прогноз#Бабье лето#Ventusky
Подпишитесь
В омских селах и СНТ ввели режим повышенной готовности из-за подтопления
Вчера, 14:58
В поле под Новосибирском начали разбирать самолет «Уральских авиалиний»
Сегодня, 06:54
«Нужно было сеять рис». В Тарском районе Омской области ввели режим ЧС из-за осадков
Сегодня, 07:48
В Омске перекрыли дорогу к «Триумфу», где тротуар рухнул в Омь
Сегодня, 05:02
Ставки подросли: к будущему микрорайону на Лермонтова прирезали еще полтора гектара
Сегодня, 07:12