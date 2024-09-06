Стало известно, когда в Омской области прекратятся дожди и заморозки

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Последняя неделя в Омской области выдалась дождливой и холодной. Однако скоро в регион придет долгожданное потепление. По прогнозу сервиса Ventusky, погода начнет меняться в лучшую сторону уже с понедельника, 9 сентября. В тот день обещают потепление до +16 градусов. До 16 сентября включительно синоптики прогнозируют бабье лето.
В указанный период в Омской области, по предварительному прогнозу, будет +17… +20 градусов. Кроме того, в эти дни почти не ожидается осадков. Изредка местами по области могут быть кратковременные дожди. Однако по утрам в течение всей недели будет туманно.
Добавим, что с 17 по 19 сентября погода будет в регионе стабильной. В этот промежуток обещают +15 градусов, без осадков.