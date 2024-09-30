gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 сентября, 04:44

Published 30 сентября, 04:44

Modified 30 сентября, 05:18

Updated 30 сентября, 05:18

От золотой осени до -5 и мощного снегопада: погода в Омске на две недели

От золотой осени до -5 и мощного снегопада: погода в Омске на две недели

30 сентября 2024, 04:44
Фото: Изображение Midjourney
В первой половине октября погода в регионе будет очень переменчивой.Жители могут готовить теплые куртки и шапки.

В Омской области установилась теплая и солнечная погода. По данным сервиса Ventusky, она продержится в регионе до вторника, 1 октября, затем температура воздуха резко опустится до +10 градусов. Однако к выходным столбик термометра снова поднимется до отметки +15 градусов. Дождей на этой неделе не обещают.

Фото: Ventusky

По предварительному прогнозу на две недели, с 7 октября в регион придет похолодание. До четверга, 10 октября, температура воздуха будет в пределах +8… +14 градусов, а уже в конце недели резко похолодает. В пятницу, 11 октября, синоптики прогнозируют днем всего +5 градусов, а к воскресенью опустится до +1 градуса. Ночью ожидается похолодание до -5 градусов. В эти же дни в регионе выпадет снег. Особенно сильные осадки обещают 13 октября.

Синоптики назвали дату первого мощного снегопада в Омской области
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Прогноз#Тепло#Солнце#Ventusky
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика