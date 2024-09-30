От золотой осени до -5 и мощного снегопада: погода в Омске на две недели

По предварительному прогнозу на две недели, с 7 октября в регион придет похолодание. До четверга, 10 октября, температура воздуха будет в пределах +8… +14 градусов, а уже в конце недели резко похолодает. В пятницу, 11 октября, синоптики прогнозируют днем всего +5 градусов, а к воскресенью опустится до +1 градуса. Ночью ожидается похолодание до -5 градусов. В эти же дни в регионе выпадет снег. Особенно сильные осадки обещают 13 октября.