Синоптики озвучили прогноз погоды на Крещение в Омске и области

Posted 18 января, 06:04
Published 18 января, 06:04
Modified 18 января, 06:08
Updated 18 января, 06:08
Уже в воскресенье, 19 января, православная церковь будет отмечать Крещение Господне. В этот день совершается Великий чин водосвятия, а на реках и озерах оборудуют специальные места для желающих принять участие в традиционных купаниях. Со списком мест, где в Омской области можно окунуться в прорубь, ознакомьтесь здесь.
По прогнозу сервиса Ventusky, в ночь на 19 января в регионе похолодает до -14 градусов, днем прогнозируют температуру воздуха в пределах -10… -12 градусов. Утром также на севере области возможен небольшой снег. Облачность составит 90%.
В министерстве регбезопасности Омской области также напомнили, что окунаться в купель можно: