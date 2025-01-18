Синоптики озвучили прогноз погоды на Крещение в Омске и области

Уже в воскресенье, 19 января, православная церковь будет отмечать Крещение Господне. В этот день совершается Великий чин водосвятия, а на реках и озерах оборудуют специальные места для желающих принять участие в традиционных купаниях. Со списком мест, где в Омской области можно окунуться в прорубь, ознакомьтесь здесь.