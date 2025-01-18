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Posted 18 января, 06:04

Published 18 января, 06:04

Modified 18 января, 06:08

Updated 18 января, 06:08

Синоптики озвучили прогноз погоды на Крещение в Омске и области

Синоптики озвучили прогноз погоды на Крещение в Омске и области

18 января 2025, 06:04
Фото: 1MI.
19 января в регионе будет умеренно морозная, но пасмурная погода.

Уже в воскресенье, 19 января, православная церковь будет отмечать Крещение Господне. В этот день совершается Великий чин водосвятия, а на реках и озерах оборудуют специальные места для желающих принять участие в традиционных купаниях. Со списком мест, где в Омской области можно окунуться в прорубь, ознакомьтесь здесь.

Какая погода ждет омичей на Крещение

По прогнозу сервиса Ventusky, в ночь на 19 января в регионе похолодает до -14 градусов, днем прогнозируют температуру воздуха в пределах -10… -12 градусов. Утром также на севере области возможен небольшой снег. Облачность составит 90%.

Прогноз на 19 января
Прогноз на 19 января
Прогноз на 19 января. Фото: Ventusky

В министерстве регбезопасности Омской области также напомнили, что окунаться в купель можно:

  • если у вас нет медицинских противопоказаний;
  • только в трезвом состоянии;
  • исключительно в местах, которые официально организованы.
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#Ольга Скворцова#Общество#Погода#Омск#Крещение#Температура#Температура воздуха#Ventusky
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