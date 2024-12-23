На Омскую область обрушится снегопад

Posted 23 декабря, 11:11
Published 23 декабря, 11:11
Modified 23 декабря, 11:13
Updated 23 декабря, 11:13
По данным сервиса Ventusky, к Омской области приближается снегопад. Осадки начнутся уже сегодня, 23 декабря, после девяти вечера. Они продлятся вплоть до полудня вторника, 24 декабря. Также завтра утром ожидается туман. В связи с этим автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах.
Кроме того, по данным синоптиков, 24 и 25 декабря температура воздуха будет в пределах -8 градусов, а в четверг, 26 декабря, опустится до -13 градусов. Однако сильных морозов до конца этого года не ожидается.
Добавим, что синоптики сайта Gismeteo тоже обещают теплую и снежную погоду на этой неделе.