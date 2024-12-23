На Омскую область обрушится снегопад

По данным сервиса Ventusky, к Омской области приближается снегопад. Осадки начнутся уже сегодня, 23 декабря, после девяти вечера. Они продлятся вплоть до полудня вторника, 24 декабря. Также завтра утром ожидается туман. В связи с этим автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах.