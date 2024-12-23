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Posted 23 декабря, 11:11

Published 23 декабря, 11:11

Modified 23 декабря, 11:13

Updated 23 декабря, 11:13

На Омскую область обрушится снегопад

На Омскую область обрушится снегопад

23 декабря 2024, 11:11
Фото: 1MI.
Дороги начнет заметать уже сегодня вечером.

По данным сервиса Ventusky, к Омской области приближается снегопад. Осадки начнутся уже сегодня, 23 декабря, после девяти вечера. Они продлятся вплоть до полудня вторника, 24 декабря. Также завтра утром ожидается туман. В связи с этим автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах.

Фото: Ventusky

Кроме того, по данным синоптиков, 24 и 25 декабря температура воздуха будет в пределах -8 градусов, а в четверг, 26 декабря, опустится до -13 градусов. Однако сильных морозов до конца этого года не ожидается.

Добавим, что синоптики сайта Gismeteo тоже обещают теплую и снежную погоду на этой неделе.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снегопад#Омск#Омская область#Ventusky
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