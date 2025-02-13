gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 11:30

Published 13 февраля, 11:30

Modified 13 февраля, 11:32

Updated 13 февраля, 11:32

От -4 до -26: погода устроит омичам температурные качели на две недели

От -4 до -26: погода устроит омичам температурные качели на две недели

13 февраля 2025, 11:30
Фото: 1MI.
До конца февраля в регионе будет очень переменчивая погода.

Мы изучили прогноз погоды в Омской области на ближайшие две недели. По данным сервиса Ventusky, с 14 по 16 февраля в регионе будет в пределах -6… -10 градусов, 17 и 18 февраля — -4… -6 градусов.

С 19 февраля омичей ждет похолодание. Всю неделю, вплоть до 23 февраля, будет в пределах -8… -15 градусов. 24 февраля снова температура воздуха опустится до -14 градусов, а 25-го потеплеет до -8 градусов. 26 февраля вновь столбик термометра покажет -14 градусов, а в ночь на 27 февраля — -26 градусов.

Прогноз погоды на 14 дней
Прогноз погоды на 14 дней. Фото: Ventusky

Напомним, ппо данным Обь-Иртышского УГМС, небольшой снег ожидается в субботу, 15 февраля. Кроме того, в ближайшие дни похолодает. С 14 по 16 февраля температура воздуха будет в пределах -11… -16 градусов (местами до -23 градусов).

На Омскую область обрушатся сильные снегопады
Узнать подробнее
#Ольга Скворцова#Погода#Омск#Омская область#Похолодание#Прогноз погоды#Прогноз#Ventusky#Февраль
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика