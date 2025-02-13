От -4 до -26: погода устроит омичам температурные качели на две недели

С 19 февраля омичей ждет похолодание. Всю неделю, вплоть до 23 февраля, будет в пределах -8… -15 градусов. 24 февраля снова температура воздуха опустится до -14 градусов, а 25-го потеплеет до -8 градусов. 26 февраля вновь столбик термометра покажет -14 градусов, а в ночь на 27 февраля — -26 градусов.