От -4 до -26: погода устроит омичам температурные качели на две недели

Posted 13 февраля, 11:30
Published 13 февраля, 11:30
Modified 13 февраля, 11:32
Updated 13 февраля, 11:32
Мы изучили прогноз погоды в Омской области на ближайшие две недели. По данным сервиса Ventusky, с 14 по 16 февраля в регионе будет в пределах -6… -10 градусов, 17 и 18 февраля — -4… -6 градусов.
С 19 февраля омичей ждет похолодание. Всю неделю, вплоть до 23 февраля, будет в пределах -8… -15 градусов. 24 февраля снова температура воздуха опустится до -14 градусов, а 25-го потеплеет до -8 градусов. 26 февраля вновь столбик термометра покажет -14 градусов, а в ночь на 27 февраля — -26 градусов.
Напомним, ппо данным Обь-Иртышского УГМС, небольшой снег ожидается в субботу, 15 февраля. Кроме того, в ближайшие дни похолодает. С 14 по 16 февраля температура воздуха будет в пределах -11… -16 градусов (местами до -23 градусов).