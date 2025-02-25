К Омской области приближается настоящее весеннее потепление

Posted 25 февраля, 06:22
Published 25 февраля, 06:22
Modified 25 февраля, 06:55
Updated 25 февраля, 06:55
Мы изучили прогноз на сервисе визуализации погоды Ventusky. По данным синоптиков, в начале весны в Омской области ожидается потепление.
Так, уже на этих выходных, 1 марта температура воздуха будет в пределах -5 градусов, местами по региону возможен снег, 2 марта — до -3 градусов. На следующей неделе, с понедельника, 3 марта, по пятницу, 7 марта, столбик термометра будет стабильно в пределах -3… -7 градусов.
А вот на выходных резко потеплеет. 8 марта ожидается 0… +1 градус, 9 и 10 марта — до +2 градусов, в эти же дни на регион может обрушиться сильный снег с дождем.
Ранее мы писали, что в преддверии весны Гидрометцентр РФ опубликовал прогноз паводка на территории Омской и Тюменской областей. По данным специалистов, водохранилища на реках Ишим и Иртыш, расположенные на территории Казахстана, заполнены выше уровня прошлого года. Такая ситуация может привести к осложнению гидрологической обстановки в период весеннего паводка.