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Posted 25 февраля, 06:22

Published 25 февраля, 06:22

Modified 25 февраля, 06:55

Updated 25 февраля, 06:55

К Омской области приближается настоящее весеннее потепление

К Омской области приближается настоящее весеннее потепление

25 февраля 2025, 06:22
Фото: gorod55.ru.
Омичам спрогнозировали скорый приход настоящих признаков весны уже в первой декаде марта 2025 года.

Мы изучили прогноз на сервисе визуализации погоды Ventusky. По данным синоптиков, в начале весны в Омской области ожидается потепление.

Так, уже на этих выходных, 1 марта температура воздуха будет в пределах -5 градусов, местами по региону возможен снег, 2 марта — до -3 градусов. На следующей неделе, с понедельника, 3 марта, по пятницу, 7 марта, столбик термометра будет стабильно в пределах -3… -7 градусов.

А вот на выходных резко потеплеет. 8 марта ожидается 0… +1 градус, 9 и 10 марта — до +2 градусов, в эти же дни на регион может обрушиться сильный снег с дождем.

Прогноз погоды на март
Прогноз погоды на март
Прогноз погоды на март. Фото: Ventusky

Ранее мы писали, что в преддверии весны Гидрометцентр РФ опубликовал прогноз паводка на территории Омской и Тюменской областей. По данным специалистов, водохранилища на реках Ишим и Иртыш, расположенные на территории Казахстана, заполнены выше уровня прошлого года. Такая ситуация может привести к осложнению гидрологической обстановки в период весеннего паводка.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Омская область#Потепление#Температура#Весна#Прогноз#Март#Ventusky
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