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Posted 8 октября, 07:03

Published 8 октября, 07:03

Modified 8 октября, 07:06

Updated 8 октября, 07:06

Омичам дали грустный прогноз с мощными холодами до конца октября

Холода до -8 и снег. Изучаем грустный прогноз в Омске на две недели

8 октября 2024, 07:03
Фото: Изображение Midjourney

Омичам дали грустный прогноз с мощными холодами до конца октября

В этом году тепло уже можно не ждать.

Тепло в этом году в Омской области уже не ожидается. Такой прогноз представлен на сервисе визуализации погоды Ventusky. По данным синоптиков, на этой неделе температура воздуха днем будет в пределах 0… +9 градусов. Холоднее станет к концу недели, а к выходным ночами столбик термометра опустится до -8 градусов.

Всю следующую неделю, с 14 по 20 октября, будет не теплее +3… +7 градусов. Кроме того, с четверга, 17 октября, местами по региону ожидается снег. Большинство дней будут облачными.

Фото: Ventusky

12 и 13 октября, по прогнозу синоптиков, возможно образование временного снежного покрова.

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#Ольга Скворцова#Погода#Снег#Омск#Температура#Прогноз#Синоптики#Холод#Октябрь#Синоптик#Ventusky
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