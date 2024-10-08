Холода до -8 и снег. Изучаем грустный прогноз в Омске на две недели

Тепло в этом году в Омской области уже не ожидается. Такой прогноз представлен на сервисе визуализации погоды Ventusky. По данным синоптиков, на этой неделе температура воздуха днем будет в пределах 0… +9 градусов. Холоднее станет к концу недели, а к выходным ночами столбик термометра опустится до -8 градусов.