Будет ли еще тепло в Омской области? Рассказываем, чего ожидать от погоды

Posted 6 ноября, 02:00
Published 6 ноября, 02:00
Modified 6 ноября, 02:00
Updated 6 ноября, 02:00
Мы изучили прогноз погоды в Омской области на ближайшие две недели. По данным сервиса Ventusky, на этой неделе, с 6 по 10 ноября, температура воздуха будет в пределах 0… -8 градусов, ночами — до -12 градусов. Холоднее всего в указанный период будет в пятницу, 8 ноября. Также в течение недели ожидаются снегопады.
На следующей неделе в регионе будет очень переменчивая погода. В понедельник, 11 ноября, прогнозируют +1 градус, а уже во вторник, 12 ноября, столбик термометра резко опустится до -12. В среду и четверг температура ночами будет достигать -23 градусов, днем — -5… -12.
К следующим выходным омичей ждет потепление. В середине ноября синоптики прогнозируют 0… -2 градуса.