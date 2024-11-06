Будет ли еще тепло в Омской области? Рассказываем, чего ожидать от погоды

Мы изучили прогноз погоды в Омской области на ближайшие две недели. По данным сервиса Ventusky, на этой неделе, с 6 по 10 ноября, температура воздуха будет в пределах 0… -8 градусов, ночами — до -12 градусов. Холоднее всего в указанный период будет в пятницу, 8 ноября. Также в течение недели ожидаются снегопады.