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Posted 6 ноября, 02:00

Published 6 ноября, 02:00

Modified 6 ноября, 02:00

Updated 6 ноября, 02:00

Будет ли еще тепло в Омской области? Рассказываем, чего ожидать от погоды

Будет ли еще тепло в Омской области? Рассказываем, чего ожидать от погоды

6 ноября 2024, 02:00
После грядущих 23-градусных морозов в регионе прогнозируют потепление.

Мы изучили прогноз погоды в Омской области на ближайшие две недели. По данным сервиса Ventusky, на этой неделе, с 6 по 10 ноября, температура воздуха будет в пределах 0… -8 градусов, ночами — до -12 градусов. Холоднее всего в указанный период будет в пятницу, 8 ноября. Также в течение недели ожидаются снегопады.

На следующей неделе в регионе будет очень переменчивая погода. В понедельник, 11 ноября, прогнозируют +1 градус, а уже во вторник, 12 ноября, столбик термометра резко опустится до -12. В среду и четверг температура ночами будет достигать -23 градусов, днем — -5… -12.

Фото: Ventusky

К следующим выходным омичей ждет потепление. В середине ноября синоптики прогнозируют 0… -2 градуса.

На Омскую область обрушатся мощные морозы до -21
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