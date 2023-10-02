Погода в сентябре, «семейное» смертельное ДТП и последствия тумана. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Новость №1. Омские синоптики рассказали о погодных особенностях сентября
В «Обь-Иртышском УГМС» подвели итоги погодных условий первого месяца осени. Так, на территории региона средняя температура поднималась выше климатической нормы на 2-3 градуса, в самый теплый день градусник показывал +22…+25 градуса. Рассказали также и об опасных явлениях сентября, среди самых распространенных — низкая межень. Подробное описание климатической ситуации в сентябре читайте в материале.
Новость №2. Омич сбил свою супругу на машине и понесет расходы за эвакуацию
Сегодня в пресс-службе омского областного суда сообщили, что в Муромцевском районе с местного жителя взыскали расходы по санитарно-авиационной эвакуации. Дело в том, что в октябре прошлого года 33-летний мужчина ехал на автомобиле без прав, вылетел на встречку и сбил женщину на скутере. Позже выяснилось, что этой женщиной была его супруга. Пострадавшую самолетом санитарной авиации доставили в «Областную клиническую больницу», где она скончалась, стоимость полета составила 672 000 рублей.
Новость №3. На омской Московке в утреннем тумане столкнулись троллейбус и автобус
Сегодня в утреннем тумане столкнулись троллейбус «Адмирал» и автобус. Как рассказали Городу55 в региональной Госавтоинспекции, авария произошла в утренние часы. К счастью, обошлось без пострадавших. В мэрии Омска сообщили, что сумму ущерба еще только предстоит выяснить. Фото с места ДТП появились в городских пабликах в социальных сетях. Снимки можно увидеть в материале ниже.