Погода в сентябре, «семейное» смертельное ДТП и последствия тумана. Омск сегодня

Сегодня в пресс-службе омского областного суда сообщили, что в Муромцевском районе с местного жителя взыскали расходы по санитарно-авиационной эвакуации. Дело в том, что в октябре прошлого года 33-летний мужчина ехал на автомобиле без прав, вылетел на встречку и сбил женщину на скутере. Позже выяснилось, что этой женщиной была его супруга. Пострадавшую самолетом санитарной авиации доставили в «Областную клиническую больницу», где она скончалась, стоимость полета составила 672 000 рублей.