Приближение снежной осени, смертельное ДТП и учителя-пенсионеры. Омск сегодня

На следующей неделе погода в регионе будет меняться. Все семь дней температура воздуха будет держаться в пределах +3… +8 градусов, во второй половине недели, с 24 октября, в некоторых районах области пойдет дождь и снег. Особенно сильные осадки ожидаются в пятницу, 25 октября, а в субботу днем на регион опустится туман.