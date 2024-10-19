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Posted 19 октября, 14:06

Published 19 октября, 14:06

Modified 19 октября, 14:10

Updated 19 октября, 14:10

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Приближение снежной осени, смертельное ДТП и учителя-пенсионеры. Омск сегодня

19 октября 2024, 14:06
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Скоро в Омскую область придет снег и густой туман

На следующей неделе погода в регионе будет меняться. Все семь дней температура воздуха будет держаться в пределах +3… +8 градусов, во второй половине недели, с 24 октября, в некоторых районах области пойдет дождь и снег. Особенно сильные осадки ожидаются в пятницу, 25 октября, а в субботу днем на регион опустится туман.

На Омск обрушится мощный дождь со снегом и опустится туман
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Новость №2. ДТП на омской трассе унесло жизни трех человек

Сегодня днем на трассе Омск-Красноярка произошло смертельное ДТП, на 32 километре столкнулись автомобили «Тойота» и «Лада гранта». Удар был настолько сильным, что водители машин погибли на месте, также от полученных травм скончалась пассажир «Лады». Пенсионерка, ехавшая в автомобиле «Тойота», поступила в больницу в тяжелом состоянии. По факту аварии проводит проверку прокуратура.

В Омской области произошло жуткое ДТП, унесшее жизни трех человек
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Новость №3. На места учителей в Омской области планируют устраивать пенсионеров

Министр образования Омской области Иван Кротт рассказал, что один из вариантов борьбы с нехваткой учителей в школах региона — привлечь к работе представителей свободного рынка труда, то есть пенсионеров, переселенцев и безработных. Сейчас в школах Омска не хватает около 500 педагогов. Самый большой дефицит зафиксирован среди учителей математики.

В омских школах недостающих учителей будут заменять пенсионерами
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