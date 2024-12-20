Жителей Омской области предупредили о резком изменении погоды в ближайшие дни

Posted 20 декабря, 12:38
Published 20 декабря, 12:38
Modified 20 декабря, 12:42
Updated 20 декабря, 12:42
На выходных в Омскую область придет сильный мороз, об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС. Согласно прогнозу, холоднее всего будет в воскресенье, 22 декабря.
Завтра, 21 декабря, температура воздуха днем опустится до -7…-12 градусов, а ночью — до -8…-13, при прояснении -20, градусов. На протяжении суток ожидается небольшой снег, а также туман, изморозь и гололед.
В воскресенье днем столбик термометра опустится до -11…-16 градусов, а в темное время суток понизится до -16…21 градусов, местами до -26. Снегопада ждать не стоит, но сохранится туман и гололедные явления.
В первый день следующей недели, 23 декабря, ночью будет такая же температура, а днем станет чуть теплее — воздух прогреется до -10…-15 градусов, осадков не прогнозируется, но все также возможны туман, изморозь и гололед.
Напомним, что сегодня из-за сильного снегопада утром и вечером на городских дорогах образовывались километровые пробки. Самая сложная ситуация наблюдалась на центральных магистралях, в городке Нефтяников и на Левом берегу.