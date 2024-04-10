Снова снег. Скоро жителей Омской области ждет кардинальное изменение погоды

Днем 12 апреля станет теплее, а ночью, наоборот, холоднее. В темное время суток воздух прогреется лишь до -3…-8 градусов, при прояснении — до -13. Днем ожидается повышение температуры до +4…+9 градусов, синоптики обещают снег и облачность, возможны сильные порывы ветра до 20 м/с.