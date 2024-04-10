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Posted Вчера, 13:14

Published Вчера, 13:14

Modified Вчера, 13:14

Updated Вчера, 13:14

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Снова снег. Скоро жителей Омской области ждет кардинальное изменение погоды

10 апреля 2024, 13:14
Фото: Изображение Midjourney
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Жителей Омской области предупредили о скором изменении погоды

В Обь-Иртышском УГМС представили прогноз погоды на ближайшие три дня, согласно ему, регион ждут снегопады и сильный ветер.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие три дня в Омской области. Согласно ему, жителей региона ждет потепление до +14 градусов, снегопады и сильный ветер.

Завтра, 11 апреля, температура воздуха ночью составит -1…-6 градусов, в некоторых районах области столбик термометра может опустится ниже — до -13. Днем прогнозируется потепление до 0…+5 градусов. На протяжении суток возможны небольшие осадки, а также усиление порывов ветра до 12 м/с.

Днем 12 апреля станет теплее, а ночью, наоборот, холоднее. В темное время суток воздух прогреется лишь до -3…-8 градусов, при прояснении — до -13. Днем ожидается повышение температуры до +4…+9 градусов, синоптики обещают снег и облачность, возможны сильные порывы ветра до 20 м/с.

В субботу, 13 апреля, жителей Омской области ждет ощутимое потепление. Ночью будет +1…+6 градусов, а днем — +9…+14, на протяжении суток возможен снег порывы ветра до 12 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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