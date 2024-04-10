Снова снег. Скоро жителей Омской области ждет кардинальное изменение погоды

Posted Вчера, 13:14
Published Вчера, 13:14
Modified Вчера, 13:14
Updated Вчера, 13:14
Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие три дня в Омской области. Согласно ему, жителей региона ждет потепление до +14 градусов, снегопады и сильный ветер.
Завтра, 11 апреля, температура воздуха ночью составит -1…-6 градусов, в некоторых районах области столбик термометра может опустится ниже — до -13. Днем прогнозируется потепление до 0…+5 градусов. На протяжении суток возможны небольшие осадки, а также усиление порывов ветра до 12 м/с.
Днем 12 апреля станет теплее, а ночью, наоборот, холоднее. В темное время суток воздух прогреется лишь до -3…-8 градусов, при прояснении — до -13. Днем ожидается повышение температуры до +4…+9 градусов, синоптики обещают снег и облачность, возможны сильные порывы ветра до 20 м/с.
В субботу, 13 апреля, жителей Омской области ждет ощутимое потепление. Ночью будет +1…+6 градусов, а днем — +9…+14, на протяжении суток возможен снег порывы ветра до 12 м/с.