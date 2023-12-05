5 тысяч тонн снега, проверка частного перевозчика и аномальные холода. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Новость №1. С городских дорог за сутки вывезли 5,5 тысяч тонн снега
Прошедшие сутки в Омской области были особенно снежными. Последствия осадков пришлось убирать с улиц тоннами. Занимались очисткой тротуаров и проезжих частей бригады Управления дорожного хозяйства и благоустройства, сейчас они работают в круглосуточном режиме. Кроме того, за это же время было израсходовано более 1 300 тонн пескосоляной смеси.
Новость №2. В Омске запустили проверку из-за водителя, который высадил ребенка на мороз
Омский следственный комитет заинтересовался инцидентом в общественном транспорте, который произошел недавно на маршруте № 344. Там водитель решил высадить 10-летнюю девочку на мороз из-за отсутствия денег на карте. Очевидцы отмечали, что ребенок предлагал мужчине перевести деньги, однако тот отказался и высадил девочку на мороз у остановки «Кировская администрация». По факту случившегося сотрудники СУ СК РФ по Омской области начали доследственную проверку.
Новость №3. Жителей Омской области предупредили об аномальных морозах до -45 градусов
В ближайшие дни в региона ожидаются аномальные морозы — температура воздуха опустится до -45 градусов. Заметно похолодает уже в среду, 6 декабря, ночью термометр покажет -24… -29 градусов, днем чуть больше — -19… -24 градусов. В этот день синоптики обещают небольшой снег, в отдельных районах области возможна, гололед, изморозь и снежные заносы. В четверг, 7 декабря, в темное время суток температура опустится до -26… -31 градусов, местами может быть -33… -38 градусов. Однако это еще не самая низкая цифра. В пятницу, 8 декабря, ночью похолодает до -34… -39 градусов, местами ожидается -40… -45.