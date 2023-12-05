5 тысяч тонн снега, проверка частного перевозчика и аномальные холода. Омск сегодня

В ближайшие дни в региона ожидаются аномальные морозы — температура воздуха опустится до -45 градусов. Заметно похолодает уже в среду, 6 декабря, ночью термометр покажет -24… -29 градусов, днем чуть больше — -19… -24 градусов. В этот день синоптики обещают небольшой снег, в отдельных районах области возможна, гололед, изморозь и снежные заносы. В четверг, 7 декабря, в темное время суток температура опустится до -26… -31 градусов, местами может быть -33… -38 градусов. Однако это еще не самая низкая цифра. В пятницу, 8 декабря, ночью похолодает до -34… -39 градусов, местами ожидается -40… -45.