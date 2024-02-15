До -38 градусов. Стало известно, какая погода ожидает омичей в ближайшие дни

Несмотря на стремительное приближение весны, погода в Омской области становится все холоднее. К мощным метелям теперь добавилось ощутимое понижение температуры. Ситуация не изменится минимум до конца недели, прогнозом на пятницу и выходные дни поделились в Обь-Иртышском УГМС.