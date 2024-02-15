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Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:47

Updated Сегодня, 10:47

Стало известно, сколько еще в Омске продляться сильные холода

До -38 градусов. Стало известно, какая погода ожидает омичей в ближайшие дни

15 февраля 2024, 10:36
Фото: Город55

Стало известно, сколько еще в Омске продляться сильные холода

Прогноз на последние дни недели представили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Несмотря на стремительное приближение весны, погода в Омской области становится все холоднее. К мощным метелям теперь добавилось ощутимое понижение температуры. Ситуация не изменится минимум до конца недели, прогнозом на пятницу и выходные дни поделились в Обь-Иртышском УГМС.

Завтра, 16 февраля, ожидается облачность, днем температура воздуха опустится до -18…-23 градусов, в некоторых районах области возможно похолодание до -36. В темное время суток столбик термометра покажет до -31, местами до -36 градусов. На дорогах возможен гололед.

17 февраля станет чуть теплее. Днем синоптики обещают переменную облачность, температура воздуха будет держаться в пределах -15…-20 градусов. Ночью стоит ожидать похолодания — до -24…-29 градусов, местами до -34.

Значительно холоднее станет в воскресенье, 18 февраля. Днем температура воздуха составит лишь -16…-21 градус, в некоторых районах опуститься до -26. Ночью прогнозируется понижение до -32 градусов, местами до -38.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

Ранее Город55 писал, что из-за погодных условий в парке «Зеленый остров» остановили работу колеса обозрения.

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