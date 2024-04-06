Рано убирать пуховики. Скоро в Омскую область вернутся морозы до -13 градусов

Posted 6 апреля, 11:41
Published 6 апреля, 11:41
Modified 6 апреля, 11:41
Updated 6 апреля, 11:41
Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, в регион снова вернутся холода, температура воздуха опустится вплоть до -13 градусов.
Похолодание станет ощутимо уже завтра. В воскресенье, 7 апреля, температура ночью опустится до -1…-6 градусов, в некоторых районах области возможно и более сильное понижение — до 13. Также усилится ветер, порывы будут достигать 7-12 м/с. Днем воздух прогреется сильнее, синоптики прогнозируют +1…+6 градусов.
В первый рабочий день следующей недели ночной холод сохранится. В темное время суток столбик термометра покажет 0…-5 градусов, в некоторых районах — до -10 градусов. Днем ожидается потепление до +5…+10. На протяжении суток возможны сильные порывы ветра, до 13 м/с.
«Весенняя» погода начнет возвращаться во вторник, 9 апреля. В этот день стоит ждать небольших осадков и повышения температуры до +4…+9, ночью синоптики обещают +1…+4 градуса.