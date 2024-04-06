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Posted 6 апреля, 11:41

Published 6 апреля, 11:41

Modified 6 апреля, 11:41

Updated 6 апреля, 11:41

В ближайшие дни в Омской области ожидается похолодание до -13 градусов

Рано убирать пуховики. Скоро в Омскую область вернутся морозы до -13 градусов

6 апреля 2024, 11:41
Фото: 1MI

В ближайшие дни в Омской области ожидается похолодание до -13 градусов

Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, похолодание настигнет регион уже завтра, вместе с понижением температуры стоит ожидать усиления ветра.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, в регион снова вернутся холода, температура воздуха опустится вплоть до -13 градусов.

Похолодание станет ощутимо уже завтра. В воскресенье, 7 апреля, температура ночью опустится до -1…-6 градусов, в некоторых районах области возможно и более сильное понижение — до 13. Также усилится ветер, порывы будут достигать 7-12 м/с. Днем воздух прогреется сильнее, синоптики прогнозируют +1…+6 градусов.

В первый рабочий день следующей недели ночной холод сохранится. В темное время суток столбик термометра покажет 0…-5 градусов, в некоторых районах — до -10 градусов. Днем ожидается потепление до +5…+10. На протяжении суток возможны сильные порывы ветра, до 13 м/с.

«Весенняя» погода начнет возвращаться во вторник, 9 апреля. В этот день стоит ждать небольших осадков и повышения температуры до +4…+9, ночью синоптики обещают +1…+4 градуса.

Фото: Обь-Иртышское УГМС / Скриншот
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