Рано убирать пуховики. Скоро в Омскую область вернутся морозы до -13 градусов

В первый рабочий день следующей недели ночной холод сохранится. В темное время суток столбик термометра покажет 0…-5 градусов, в некоторых районах — до -10 градусов. Днем ожидается потепление до +5…+10. На протяжении суток возможны сильные порывы ветра, до 13 м/с.