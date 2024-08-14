Первый полет в Усть-Ишим, резкое похолодание и десятки липовых ДТП. Омск сегодня

Куйбышевский районный суд вынес приговор семи омичам, которые признаны виновными в страховом мошенничестве. Выяснилось, что 39-летний мужчина собрал группу своих знакомых и разработал план по хищению денег у страховых компаний. Омичи приобретали автомобили, оформляли страховые полисы и инсценировали ДТП, после чего благодаря страховке получали деньги. За два года подсудимые совершили более 20 «аварий» и похитили у страховых более 15,2 млн рублей.