Первый полет в Усть-Ишим, резкое похолодание и десятки липовых ДТП. Омск сегодня

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Новость №1. Из Омска вылетел первый за 25 лет самолет в Усть-Ишим
Сегодня утром из омского аэропорта впервые за 25 лет вылетел самолет в Усть-Ишим. Интерес к этому направлению у омичей оказался огромным, все билеты были раскуплены практически сразу. К слову, стоимость одного билета составила 2 741 рубль. Рейсы будут выполняться трижды в неделю, время в пути составит 2 часа 15 минут.
Новость №2. Синоптики предупредили омичей о скором похолодании
Синоптики предупредили жителей Омской области, что после потепления регион снова накроют проливные дожди и грозы. Осадки задержатся в области ровно неделю — с 16 по 23 августа включительно. Усугубят ситуацию грозы и понижение температуры. Например, в 19 по 22 августа обещают +16… +23, а в пятницу, 23 августа, столбик термометра резко опустится до +12 градусов.
Новость №3. Омичи попали под суд за махинации со страховками для автомобилей
Куйбышевский районный суд вынес приговор семи омичам, которые признаны виновными в страховом мошенничестве. Выяснилось, что 39-летний мужчина собрал группу своих знакомых и разработал план по хищению денег у страховых компаний. Омичи приобретали автомобили, оформляли страховые полисы и инсценировали ДТП, после чего благодаря страховке получали деньги. За два года подсудимые совершили более 20 «аварий» и похитили у страховых более 15,2 млн рублей.