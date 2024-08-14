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Published Сегодня, 15:23

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Updated Сегодня, 15:26

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Первый полет в Усть-Ишим, резкое похолодание и десятки липовых ДТП. Омск сегодня

14 августа 2024, 15:23
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Из Омска вылетел первый за 25 лет самолет в Усть-Ишим

Сегодня утром из омского аэропорта впервые за 25 лет вылетел самолет в Усть-Ишим. Интерес к этому направлению у омичей оказался огромным, все билеты были раскуплены практически сразу. К слову, стоимость одного билета составила 2 741 рубль. Рейсы будут выполняться трижды в неделю, время в пути составит 2 часа 15 минут.

Первый рейс за 25 лет. В Усть-Ишим отправился самолет из Омска: видео полета
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Новость №2. Синоптики предупредили омичей о скором похолодании

Синоптики предупредили жителей Омской области, что после потепления регион снова накроют проливные дожди и грозы. Осадки задержатся в области ровно неделю — с 16 по 23 августа включительно. Усугубят ситуацию грозы и понижение температуры. Например, в 19 по 22 августа обещают +16… +23, а в пятницу, 23 августа, столбик термометра резко опустится до +12 градусов.

До +12. Омскую область настигнут затяжные дожди и похолодание
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Новость №3. Омичи попали под суд за махинации со страховками для автомобилей

Куйбышевский районный суд вынес приговор семи омичам, которые признаны виновными в страховом мошенничестве. Выяснилось, что 39-летний мужчина собрал группу своих знакомых и разработал план по хищению денег у страховых компаний. Омичи приобретали автомобили, оформляли страховые полисы и инсценировали ДТП, после чего благодаря страховке получали деньги. За два года подсудимые совершили более 20 «аварий» и похитили у страховых более 15,2 млн рублей.

Семь омичей специально устраивали ДТП, чтобы зарабатывать миллионы на страховке
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