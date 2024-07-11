Пелена из дождя и штормовой ветер. Омск накрыл мощный ливень и град

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
О стремительном ухудшении погодных условий сообщили жители разных районов Омска. Во второй половине дня город оказался во власти стихии, ливень и град не прекращаются уже более получаса.
Последствия ливня не заставили себя долго ждать, городские магистрали моментально порылись водой. Традиционно, от обилия жидкости пострадала улица Красный Путь.
Затопленным оказался и подземный переход на улице Ленина. На видео, которое появилась в телеграм-канале «Инцидент Омск» заметно, что уровень воды уже превысил несколько сантиметров.
Пострадали и пешеходные дорожки, люди вынуждены спасаться от воды на возвышенностях.