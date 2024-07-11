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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:40

Разные районы Омска накрыл мощный ливень и град

Пелена из дождя и штормовой ветер. Омск накрыл мощный ливень и град

11 июля 2024, 11:40
Фото: gorod55.ru

Разные районы Омска накрыл мощный ливень и град

Во второй половине дня разные районы Омска оказались во власти стихии, на город обрушился мощный ливень, град и штормовой ветер.

О стремительном ухудшении погодных условий сообщили жители разных районов Омска. Во второй половине дня город оказался во власти стихии, ливень и град не прекращаются уже более получаса.

Видео: gorod55.ru

Последствия ливня не заставили себя долго ждать, городские магистрали моментально порылись водой. Традиционно, от обилия жидкости пострадала улица Красный Путь.

Видео: gorod55.ru

Затопленным оказался и подземный переход на улице Ленина. На видео, которое появилась в телеграм-канале «Инцидент Омск» заметно, что уровень воды уже превысил несколько сантиметров.

Пострадали и пешеходные дорожки, люди вынуждены спасаться от воды на возвышенностях.

СкриншотСкриншот
СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Инцидент Омск
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