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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

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Спасение собаки, традиционные пробки и опасная снежная буря. Омск сегодня

1 декабря 2023, 14:02
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Появились подробности спасения собаки, которую замуровали рабочие при ремонте

Сегодня читатели Города55 поделились видео, как спасали собаку, которая оказалась замурована во время ремонта теплотрассы на улице Моторной. Из заточения животное освободили неравнодушные омичи, живущие в близлежащих домах. Спасать собаку самим пришлось после того, как МЧС отказались приезжать на помощь. Мэр города Сергей Шелест рассказал, что дворнягу освободили, ее здоровью ничего не угрожает.

Помогли местные жители. Появились подробности спасения собаки в Омске
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Новость №2. Омск снова сковали 9-балльные пробки

Вечером пятницы Омск традиционно погряз в 9-балльных пробках. Самая сложная ситуация — на центральных улицах. Водителям, которые проложили маршрут через проспект Карла Маркса, улицу Гагарина, Ленина и другие, пришлось запастись терпением. Такая же обстановка была и на улице Кирова, 25-й Рабочей и Барабинской. Кроме того, проблема затронула и жителей другого района города. На левобережье затруднено движение на улицах 3-й Енисейской, Конева и бульваре Архитекторов. В остальных районах города ситуация оказалась спокойнее.

Уже не удивление. Омские водители снова застряли в 9-балльных пробках
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Новость №3. На выходных Омскую область накроет снежная буря со штормовым ветром

О стремительном изменении погодных условий рассказали в МЧС. По данным министерства, начало декабря будет снежным и ветреным. Подробный прогноз погоды представили синоптики Обь-Иртышского УГМС. Так, ночью 2 декабря будет -5… -10 градусов, но местами возможно понижение до -17. В светлое время суток температура воздуха составит 0… -5 градусов. На следующий день ожидается метель, в том числе с мокрым снегом, из-за чего вполне вероятно ухудшение видимости.

Плохая видимость. На Омскую область обрушится опасная снежная буря на выходных
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