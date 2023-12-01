Спасение собаки, традиционные пробки и опасная снежная буря. Омск сегодня

Вечером пятницы Омск традиционно погряз в 9-балльных пробках. Самая сложная ситуация — на центральных улицах. Водителям, которые проложили маршрут через проспект Карла Маркса, улицу Гагарина, Ленина и другие, пришлось запастись терпением. Такая же обстановка была и на улице Кирова, 25-й Рабочей и Барабинской. Кроме того, проблема затронула и жителей другого района города. На левобережье затруднено движение на улицах 3-й Енисейской, Конева и бульваре Архитекторов. В остальных районах города ситуация оказалась спокойнее.