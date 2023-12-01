Спасение собаки, традиционные пробки и опасная снежная буря. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Новость №1. Появились подробности спасения собаки, которую замуровали рабочие при ремонте
Сегодня читатели Города55 поделились видео, как спасали собаку, которая оказалась замурована во время ремонта теплотрассы на улице Моторной. Из заточения животное освободили неравнодушные омичи, живущие в близлежащих домах. Спасать собаку самим пришлось после того, как МЧС отказались приезжать на помощь. Мэр города Сергей Шелест рассказал, что дворнягу освободили, ее здоровью ничего не угрожает.
Новость №2. Омск снова сковали 9-балльные пробки
Вечером пятницы Омск традиционно погряз в 9-балльных пробках. Самая сложная ситуация — на центральных улицах. Водителям, которые проложили маршрут через проспект Карла Маркса, улицу Гагарина, Ленина и другие, пришлось запастись терпением. Такая же обстановка была и на улице Кирова, 25-й Рабочей и Барабинской. Кроме того, проблема затронула и жителей другого района города. На левобережье затруднено движение на улицах 3-й Енисейской, Конева и бульваре Архитекторов. В остальных районах города ситуация оказалась спокойнее.
Новость №3. На выходных Омскую область накроет снежная буря со штормовым ветром
О стремительном изменении погодных условий рассказали в МЧС. По данным министерства, начало декабря будет снежным и ветреным. Подробный прогноз погоды представили синоптики Обь-Иртышского УГМС. Так, ночью 2 декабря будет -5… -10 градусов, но местами возможно понижение до -17. В светлое время суток температура воздуха составит 0… -5 градусов. На следующий день ожидается метель, в том числе с мокрым снегом, из-за чего вполне вероятно ухудшение видимости.