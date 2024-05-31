Опасное явление. Жителей Омской области предупредили об экстремальном похолодании

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Вчерашняя ночь оказалась самой холодной в Омской области за последние дни. В некоторых районах температура воздуха понижалась до 0…-6 градусов. Потепления не стоит ждать и с приходом лета.
В министерстве региональной безопасности жителей региона предупредили, что с 31 мая по 3 июня ожидается опасное погодное явление — похолодание до -5 градусов. До критических отметок столбик термометра будет опускаться в темное время суток.
Напомним, что в первые дни июня синоптики прогнозируют облачность, дожди и туман, также возможно усиление ветра. Подробный прогноз погоды на выходные и начало следующей недели смотрите в материале.