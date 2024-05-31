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Published Сегодня, 10:43

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Опасное явление. Жителей Омской области предупредили об экстремальном похолодании

31 мая 2024, 10:43
Фото: 1MI
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Жителей Омской области предупредили о скором понижении температуры до -5

В министерстве региональной безопасности сообщили, что начало июня в Омской области выдастся холодным, столбик термометра будет опускаться до -5 градусов.

Вчерашняя ночь оказалась самой холодной в Омской области за последние дни. В некоторых районах температура воздуха понижалась до 0…-6 градусов. Потепления не стоит ждать и с приходом лета.

В министерстве региональной безопасности жителей региона предупредили, что с 31 мая по 3 июня ожидается опасное погодное явление — похолодание до -5 градусов. До критических отметок столбик термометра будет опускаться в темное время суток.

Напомним, что в первые дни июня синоптики прогнозируют облачность, дожди и туман, также возможно усиление ветра. Подробный прогноз погоды на выходные и начало следующей недели смотрите в материале.

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