Опасность близко. Вместе со скорым теплом в регион придет сильнейший ветер

В омской мэрии предупредили, что в такой ситуации появляется риск возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как: пожары, коммунальные аварии, а также проблемы с электричеством. Из-за сильного ветра могут обрываться линии связи. Кроме того, погодные условия, вероятно, повлияют на движение транспорта.