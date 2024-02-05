Опасность близко. Вместе со скорым теплом в регион придет сильнейший ветер

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Усиление ветра настигнет жителей региона уже завтра, 6 февраля. В этот день в Омской области прогнозируется небольшой снег, в некоторых районах ожидается сильный ветер и метель, порывы будут достигать 17 м/с.
По сообщению специалистов Обь-Иртышского УГМС, такие же погодные условия сохранятся и на следующий день, 7 февраля. Однако усилится ветер, на отдельных участках — до 18 м/с, на дорогах образуется гололед.
В омской мэрии предупредили, что в такой ситуации появляется риск возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как: пожары, коммунальные аварии, а также проблемы с электричеством. Из-за сильного ветра могут обрываться линии связи. Кроме того, погодные условия, вероятно, повлияют на движение транспорта.
При возникновении аварий и ЧС омичей призывают обращаться в МЧС по следующим телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового — 101. Также можно обращаться в дежурно-диспетчерскую службу города — 78-78-78.
Ранее Город55 писал о повышении средней температуры воздуха в Омской области. Жителям региона стоит быть готовыми к перепадам температур от +1 до -17 градусов