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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Стало известно, что вместе с теплом в регион придет сильнейший ветер

Опасность близко. Вместе со скорым теплом в регион придет сильнейший ветер

5 февраля 2024, 13:21
Фото: 1MI

Стало известно, что вместе с теплом в регион придет сильнейший ветер

Синоптики рассказали, что его порывы будут достигать 18 м/с, из-за чего возможно возникновение чрезвычайных ситуаций.

Усиление ветра настигнет жителей региона уже завтра, 6 февраля. В этот день в Омской области прогнозируется небольшой снег, в некоторых районах ожидается сильный ветер и метель, порывы будут достигать 17 м/с.

По сообщению специалистов Обь-Иртышского УГМС, такие же погодные условия сохранятся и на следующий день, 7 февраля. Однако усилится ветер, на отдельных участках — до 18 м/с, на дорогах образуется гололед.

В омской мэрии предупредили, что в такой ситуации появляется риск возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как: пожары, коммунальные аварии, а также проблемы с электричеством. Из-за сильного ветра могут обрываться линии связи. Кроме того, погодные условия, вероятно, повлияют на движение транспорта.

При возникновении аварий и ЧС омичей призывают обращаться в МЧС по следующим телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового — 101. Также можно обращаться в дежурно-диспетчерскую службу города — 78-78-78.

Ранее Город55 писал о повышении средней температуры воздуха в Омской области. Жителям региона стоит быть готовыми к перепадам температур от +1 до -17 градусов

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