Машины в саже, варварское благоустройство и очередное ухудшение погоды. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Новость №1. В Октябрьском округе Омска омичи заметили черный налет на машинах
Сегодня утром жители Чкаловского поселка массово жаловались на черный налет, который покрыл автомобили. При этом, в минприроды Омской области рассказали, что превышения загрязняющих веществ в воздухе в этот период обнаружено не было. По этому факту начала проверку природоохранная прокуратура.
Новость №2. В Омске при благоустройстве Театрального сквера строители повредили лиственницы
В процессе реконструкции Театрального сквера и обновления покрытия дорожек представители подрядчика сильно повредили деревья, расположенные на территории, из-за чего растения могут погибнуть. На ситуацию отреагировал мэр Омска Сергей Шелест. Он пообещал сегодня посетить городской сад.
Новость №3. Скоро в Омскую область придет похолодание до -4 градусов
Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, в регион снова вернется холод, продолжатся дожди и периодическое усиление ветра. Максимального понижения температуры стоит ждать 24 мая, в этот день в некоторых районах области прогнозируется похолодание до -4 градусов.