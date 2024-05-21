Машины в саже, варварское благоустройство и очередное ухудшение погоды. Омск сегодня

Сегодня утром жители Чкаловского поселка массово жаловались на черный налет, который покрыл автомобили. При этом, в минприроды Омской области рассказали, что превышения загрязняющих веществ в воздухе в этот период обнаружено не было. По этому факту начала проверку природоохранная прокуратура.