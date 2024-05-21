Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Иллючтрация

Машины в саже, варварское благоустройство и очередное ухудшение погоды. Омск сегодня

21 мая 2024, 13:44
Фото: Город55
Иллючтрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Октябрьском округе Омска омичи заметили черный налет на машинах

Сегодня утром жители Чкаловского поселка массово жаловались на черный налет, который покрыл автомобили. При этом, в минприроды Омской области рассказали, что превышения загрязняющих веществ в воздухе в этот период обнаружено не было. По этому факту начала проверку природоохранная прокуратура.

Машины покрылись налетом. Жители Чкаловского поселка пожаловались на выбросы сажи
Узнать подробнее

Новость №2. В Омске при благоустройстве Театрального сквера строители повредили лиственницы

В процессе реконструкции Театрального сквера и обновления покрытия дорожек представители подрядчика сильно повредили деревья, расположенные на территории, из-за чего растения могут погибнуть. На ситуацию отреагировал мэр Омска Сергей Шелест. Он пообещал сегодня посетить городской сад.

Варварское благоустройство. Строители повредили лиственницы в городском саду Омска
Узнать подробнее

Новость №3. Скоро в Омскую область придет похолодание до -4 градусов

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, в регион снова вернется холод, продолжатся дожди и периодическое усиление ветра. Максимального понижения температуры стоит ждать 24 мая, в этот день в некоторых районах области прогнозируется похолодание до -4 градусов.

Похолодание до -4. Омичам рассказали о кардинальном изменении погоды в ближайшие дни
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Погода#Погода в Омске#Омск#Омская область#Прокуратура#Прогноз погоды#Загрязнение воздуха#Вырубка деревьев#Ухудшение погодных условий#Воздух#Вырубка деревье#Новости#Загрязнение#Итоги дня#Ухудшение погоды#Вырубка#Проверка прокуратуры#Погода на выходных#Плохая погода#Грязный воздух#Изменение погоды#Вырубки деревьев#Атмосферный воздух#Загрязнение природы#Качество воздуха#Погодные условия#Повреждение#Вырубки#Повреждения#Загрязнение окружающей среды
Подпишитесь
Варварское благоустройство. Строители повредили лиственницы в городском саду Омска
Сегодня, 07:50
Омичам показали, как выглядит набережная у Речного вокзала в Омске
Сегодня, 14:01
Похолодание до -4. Омичам рассказали о кардинальном изменении погоды в ближайшие дни
Сегодня, 11:49
Экс-министр экономики Омской области стал гендиректором электромеханического завода
Сегодня, 04:42
В предстоящем сезоне главным тренером Академии «Авангард» станет Сергей Герсонский
Сегодня, 08:38
"