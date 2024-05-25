Перестановки в правительстве, новое кладбище и снег в конце мая. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Новость №1. Министр труда и социального развития освобожден от должности
Сегодня утром глава региона Виталий Хоценко анонсировал перестановку в областном правительстве. От должности министра труда и социального развития освобожден Владимир Куприянов. На посту его сменит Ирина Варнавская, которая ранее, на протяжении 12 лет, занимала пост замминистра в этом ведомстве.
Новость №2. Под Омском планируют построить новое Юго-Восточное кладбище
На сайте госзакупок опубликовали аукцион на выполнение инженерных изысканий и разработку проекта строительства кладбища, его планируют построить в Омской районе, недалеко от Морозовки. Департамент строительства готов заплатить подрядчику 3,7 млн рублей. Он должен будет предусмотреть в проекте пост охраны с санузлом и хозяйственно-бытовыми строениями, ограждение территории кладбища, ворота с калиткой, три общественных туалета и подъездную дорогу.
Новость №3. В ближайшие дни в Омской области похолодает до -5
Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, в регион придет похолодание, в некоторых районах может выпасть снег. Так, например, завтра ночью температура воздуха опустится до 0…+5, местами возможно и более сильное понижение. Подробный прогноз читайте в материале.