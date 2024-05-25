Перестановки в правительстве, новое кладбище и снег в конце мая. Омск сегодня

На сайте госзакупок опубликовали аукцион на выполнение инженерных изысканий и разработку проекта строительства кладбища, его планируют построить в Омской районе, недалеко от Морозовки. Департамент строительства готов заплатить подрядчику 3,7 млн рублей. Он должен будет предусмотреть в проекте пост охраны с санузлом и хозяйственно-бытовыми строениями, ограждение территории кладбища, ворота с калиткой, три общественных туалета и подъездную дорогу.