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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

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Перестановки в правительстве, новое кладбище и снег в конце мая. Омск сегодня

25 мая 2024, 14:03
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Министр труда и социального развития освобожден от должности

Сегодня утром глава региона Виталий Хоценко анонсировал перестановку в областном правительстве. От должности министра труда и социального развития освобожден Владимир Куприянов. На посту его сменит Ирина Варнавская, которая ранее, на протяжении 12 лет, занимала пост замминистра в этом ведомстве.

Владимира Куприянова освободили от должности министра труда и социального развития
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Новость №2. Под Омском планируют построить новое Юго-Восточное кладбище

На сайте госзакупок опубликовали аукцион на выполнение инженерных изысканий и разработку проекта строительства кладбища, его планируют построить в Омской районе, недалеко от Морозовки. Департамент строительства готов заплатить подрядчику 3,7 млн рублей. Он должен будет предусмотреть в проекте пост охраны с санузлом и хозяйственно-бытовыми строениями, ограждение территории кладбища, ворота с калиткой, три общественных туалета и подъездную дорогу.

Рядом с уже действующим. Под Омском решили построить новое большое кладбище
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Новость №3. В ближайшие дни в Омской области похолодает до -5

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на ближайшие дни в Омской области. Согласно ему, в регион придет похолодание, в некоторых районах может выпасть снег. Так, например, завтра ночью температура воздуха опустится до 0…+5, местами возможно и более сильное понижение. Подробный прогноз читайте в материале.

Снег и ветер. В ближайшие дни погода в Омской области снова сильно изменится
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Владимира Куприянова освободили от должности министра труда и социального развития
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