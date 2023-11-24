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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

В выходные дни Омскую область накроет мощный циклон

Мощный циклон. На выходных омичей ждет опасное ухудшение погодных условий

24 ноября 2023, 10:12
Фото: 1MI

В выходные дни Омскую область накроет мощный циклон

Погода начнет меняться уже сегодня.

Согласно данным сервиса Ventusky, 25 ноября Омскую область захватит снежный циклон. В ночное время на территории региона ожидается сильная метель и порывы ветра, доходящие до 21 м/с. Уровень осадков в некоторых районах области составит 3 см.

Станет ниже и температура воздуха. По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 25 ноября, жителей региона ожидает похолодание до -14 градусов ночью и -3…- 8 днем.

Об опасности в период таких природных явлений предупредили в МЧС. Министерство предупреждает, что погода начнет ухудшаться уже сегодня вечером. Ожидаются осадки, сильный снег и гололед, на дорогах будут образовываться снежные заносы.

«Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует учитывать погодные условия и соблюдать осторожность на улице. Автолюбителям необходимо следить за скоростью, быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения», — обратились к жителям Омской области в ведомстве.
Фото: Скриншот ventusky
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