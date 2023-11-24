Мощный циклон. На выходных омичей ждет опасное ухудшение погодных условий

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Согласно данным сервиса Ventusky, 25 ноября Омскую область захватит снежный циклон. В ночное время на территории региона ожидается сильная метель и порывы ветра, доходящие до 21 м/с. Уровень осадков в некоторых районах области составит 3 см.
Станет ниже и температура воздуха. По данным Обь-Иртышского УГМС, в субботу, 25 ноября, жителей региона ожидает похолодание до -14 градусов ночью и -3…- 8 днем.
Об опасности в период таких природных явлений предупредили в МЧС. Министерство предупреждает, что погода начнет ухудшаться уже сегодня вечером. Ожидаются осадки, сильный снег и гололед, на дорогах будут образовываться снежные заносы.
«Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует учитывать погодные условия и соблюдать осторожность на улице. Автолюбителям необходимо следить за скоростью, быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения», — обратились к жителям Омской области в ведомстве.