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Синоптики дали предварительный прогноз погоды на лето в Омске

Без сюрпризов. Синоптики сделали предварительный прогноз погоды на лето в Омске

29 марта 2024, 08:53
Фото: 1MI

Синоптики дали предварительный прогноз погоды на лето в Омске

Российский Гидрометцентр опубликовал прогноз температур и осадков в разных регионах страны на полгода. Согласно ему, в Омской области аномальных явлений не прогнозируется.

Гидрометцентр РФ опубликовал предварительный прогноз погоды для регионов до сентября 2024 года. Согласно ему, с апреля по сентябрь в Омской области не прогнозируется аномальных явлений и аномального повышения/понижения температуры.

Так, в апреле температура воздуха в Омской области не выйдет за рамки нормы, ее также не превысит количество осадков. В последнем месяце весны тоже не стоит ожидать сюрпризов от погоды.

В июне в регионе возможно увеличение количества осадков, вероятно, их будет больше нормы. Температура воздуха же останется стандартной для первого месяца лета, аномальных изменений ждать не стоит. Ситуация изменится в июле, Омскую область ожидает понижение температуры, однако в следующем месяце она снова вернется в рамки нормы. Такая же ситуация сохранится в сентябре.

Подробнее о прогнозе можно узнать на картах:

Фото: Гидрометцентр Россия
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