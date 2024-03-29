Без сюрпризов. Синоптики сделали предварительный прогноз погоды на лето в Омске

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Гидрометцентр РФ опубликовал предварительный прогноз погоды для регионов до сентября 2024 года. Согласно ему, с апреля по сентябрь в Омской области не прогнозируется аномальных явлений и аномального повышения/понижения температуры.
Так, в апреле температура воздуха в Омской области не выйдет за рамки нормы, ее также не превысит количество осадков. В последнем месяце весны тоже не стоит ожидать сюрпризов от погоды.
В июне в регионе возможно увеличение количества осадков, вероятно, их будет больше нормы. Температура воздуха же останется стандартной для первого месяца лета, аномальных изменений ждать не стоит. Ситуация изменится в июле, Омскую область ожидает понижение температуры, однако в следующем месяце она снова вернется в рамки нормы. Такая же ситуация сохранится в сентябре.
Подробнее о прогнозе можно узнать на картах: