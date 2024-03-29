Без сюрпризов. Синоптики сделали предварительный прогноз погоды на лето в Омске

В июне в регионе возможно увеличение количества осадков, вероятно, их будет больше нормы. Температура воздуха же останется стандартной для первого месяца лета, аномальных изменений ждать не стоит. Ситуация изменится в июле, Омскую область ожидает понижение температуры, однако в следующем месяце она снова вернется в рамки нормы. Такая же ситуация сохранится в сентябре.